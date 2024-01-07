再曝光「賴美宅」地籍圖！凌濤狠批賴清德：卡位台南未來的新地王

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至於民進黨對外說路線還沒有核定？凌濤表示，綠線路線還在討論，目前至少調整五次，但賴清德家旁邊的安億轉運站就是不調，位置精準，不動如山，有公共建設很好，質疑「但為什麼賴清德涉偏心自己的資產？狠砸750億元後，自己一年先爆賺800萬元？」
凌濤強調，若賴清德用公共建設來滋養個人資產，絕對比萬里違建宅不拆嚴重一百倍，也難怪賴清德要求競總、台南市政府、側翼網軍不斷攻擊他，很顯然此案會成為選戰破口，民進黨繼續護航，也絕對無法解釋全民對賴清德的質疑。
至於有人說怎麼會計劃出來三年後才買房？凌濤表示，因為此案是賴清德無中生有，賴當行政院長任內才提出，為了避嫌，賴卸任行政院長後才購買，凌濤說明，110年賴清德一卸任行政院長，就購買安平區育平街3200萬豪宅；111年3月漲幅已經超過800萬，112年11月，台南市政府宣布現階段可行性研究期未報告修正且發包合併綜合規劃前期，該計畫由賴清德當行政院長時發起，一卸任購入土地房產，兩年内核定綜合規劃前期，換言之，賴清德根本是精準在捷運規劃發包前，買在起漲點，賺取暴利。
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