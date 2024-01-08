住院4天未報備挨轟　美防長認缺失允負起一切責任

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美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，奧斯汀在加護病房待了4天，迄今仍在普通病房。
奧斯汀在聲明中表示：「我承認，原本我能做得更好，讓民眾獲悉適當資訊。我會盡力做得更好。」
他說自己「很快就會返回五角大樓」，並感謝醫護人員的照顧。
奧斯汀表示：「但我想說，這是我的醫療程序，我對是否公開披露的決定要負起全部責任。」
奧斯汀住院期間，正值中東緊張局勢加劇，除了以色列與哈瑪斯戰爭、伊朗支持的葉門部隊攻擊航道，伊拉克和敘利亞的其他部隊則以火箭和無人機攻擊美軍。
新聞網站Politico等媒體率先披露奧斯汀住院3天後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和其他白宮高級官員才獲悉他住院一事，蘇利文隨即通知拜登。
報導還說，國會是在國防部昨晚發布公開聲明前15分鐘，才知道奧斯汀住院的消息。
參議院軍事委員會委員、共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）要求奧斯汀解釋延遲通報的原因。
科頓在聲明中說：「在總統與軍人之間的指揮鏈中，國防部長是關鍵一環，包括核指揮鏈，必須在幾分鐘內做出最重要的決定。倘若相關報導為真，這種令人震驚的崩潰，必將導致嚴重後果。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130107