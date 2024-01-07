李亦伸專欄／NBA快艇vs.湖人預測！LeBron James真的很抱歉

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湖人正處於防守不行、外線失準、主要人員輪換紊亂、團隊戰力失調當下，氣勢、團隊、攻防、執行力都輸快艇。
快艇最近16戰14勝2敗，是西區過去一個多月戰績最好球隊，湖人主場迎戰快艇，湖人勝算低於四成。
我的預測：快艇贏球，湖人基本上就是吞5連敗。
為中止連敗湖人會打得很拚、死咬比分，甚至還會有一些反彈力道。但湖人輪換和天賦、板凳人手、外線都跟快艇有實力落差，湖人很難贏球。
這場球必須要關注的幾個細節和精采對決：
1、湖人只要打好防守鞏固籃板
老詹和AD能在禁區攻防展現優勢，其實湖人打任何對手都能贏球，也有能力在在一個系列賽淘汰精英級別對手。打好防守同時，關鍵在湖人三分外線手氣，但湖人一直太依靠手氣，導致球隊很難贏球，打出穩定戰力。
2、西區最好vs.西區最怪。
快艇幾乎是最近四周西區最好球隊，不管是戰績、攻防內容還是團隊，快艇三巨頭建立核心，James Harden成為快艇指揮官和節奏大師，Paul George、Kawhi Leonard是兩名進攻箭頭，快艇目前九人輪換非常完整，沒有明顯陣容打法漏洞可以給湖人見縫插針。
湖人也是西區最近四周最怪球隊，不論輸球方式、過程、內容，還是三巨頭表現。湖人三星老詹、AD、Austin Reaves都打出水準以上好球和個人狀況，但湖人團隊、攻防表現就是不如預期，甚至幾近一團糟，湖人後場缺一名射手，持球點少了突破，能用速度改變比賽節奏奇兵，加上防守七零八落，三分外線低迷，湖人即使三巨頭都打出水準以上表現，球隊還是很難贏球。
3、老詹的耐心。
老詹對於輸球、隊友表現、教練用人調度除了沮喪，似乎也接近失去耐心，老詹上一場輸給灰熊的比賽，已經用自己兒子去比喻隊友的不行和失能。老詹認為自己兒子現在都能在湖人打得比許多人出色。
對湖人，這是最糟氛圍，對老詹，這是最壞示範。湖人現在沒有分裂和質疑隊友的本錢，老詹必須從自己要求和團隊防守做起，任何人都要看看自己，全力投入贏球，幫助團隊，不是相互質怪或找戰犯。
我喜歡AD的發言，「我們現在沒有任何爭辯空間和推諉托詞，每個人都要有共同認知，我們能為團隊帶來什麼，在團隊合作信念下一起努力贏球。」
湖人現在打成這樣，做為湖人老大，老詹也有很大責任。老實說，我對老詹的表態和沮喪非常失望，這不是GOAT應該有的擔當和表現。
4、James Harden有多大能耐。
打湖人，快艇不但能驗收自己實力和團隊、輪換，更重要的是測試過去五周快艇團隊能不能扛起湖人任何衝擊和挑戰。
這一戰如果快艇順利取勝，在湖人三巨頭都發揮完整情況下，甚至還能打趴湖人，那快艇就能成為西區最好球隊。即使快艇打到最後贏球，快艇面對湖人反彈也能展現強大韌性，快艇已經站在爭冠精英球隊行列。
5、湖人教練Darvin Ham會不會下課?
如果湖人再輸球，Darvin Ham下課機率會非常大。
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