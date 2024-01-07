冬天最冷時段才剛開始！這年「暖冬」3波寒流接力 台北剩下6.4度
受到聖嬰現象、全球暖化影響，今年冬季是整體氣溫偏暖、冷熱交替迅速的「暖冬」，不過雖然如此，近期各地在清晨仍頻繁出現攝氏10度以下的低溫，中央氣象署指出，其實就算是暖冬，仍會有幾波寒流會南下侵台，過去在2008至2009年的暖冬，就曾出現3波寒流事件，其中一次台北站氣溫更是下探至攝氏6.4度，提醒民眾，每年1至2月是氣溫最低的時段，還是容易有寒流來襲，平時仍要做好保暖。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，「暖冬」是指冬季平均氣溫高於氣候平均值，寒流則是指「台北站當日最低溫低於攝氏10度」，這兩者並不衝突，也意味著在冬季中有某幾天很冷；即使整個冬季的平均氣溫較高，還是可能迎來幾個冰冷刺骨的寒流事件，而2023年入冬以來，至今（1月7日）只有一波寒流，在2023年11月21日出現。
氣象署分享，2008至2009年和2019至2020年都是屬於暖冬，但仍有寒流出現，甚至在2008至2009年發3次寒流，其中一次台北站氣溫低到剩攝氏6.4；而在2019至2020年，即使當年冬季台北站平均氣溫為攝氏18.6度，比近30年氣候平均值攝氏17.2度還高，但也能看到低於攝氏10度的寒流事件發生。
氣象署預報中心主任陳怡良也提醒，雖然台灣2023年入冬後至年底只有一波寒流，冷熱交替也較頻繁，不過事實上，冷氣團的影響從11月中就出現，時間點甚至比往年還要快一些，只是北方冷空氣發展還不夠強盛，預估2024年1月至3月，還是會有2至3波寒流和冷氣團影響。