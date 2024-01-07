一家5口隔離！日地震災民「腹瀉發燒」爆傳染病　大雪來襲再添憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導引述輪島市政府說法，這間避難所自5日晚上起，就有多位災民出現症狀，大阪紅十字醫院醫療團隊接獲通報後，派出了10人團隊從隔日上午進行診療，在經過個別診療後，研判為傳染病，但卻因為缺乏篩檢試劑，無法確認究竟是何種疾病。
醫療團隊隊長、大阪紅十字醫院醫生山崎順久表示，「從過去的災害經驗來看，傳染病很容易在災區流行，希望各避難所能夠徹底採取對策。」
根據《NHK》報導，能登半島1日發生規模7.6強震後，截至7日上午，已經造成126人罹難，其中以輪島市災情最為慘重，罹難者多達69人，另外珠洲市38死、穴水町9死、七尾市5死、能登町及志賀町2死、羽咋市1死，至少560人輕重傷。石川縣近來公布222名失聯下落不明的人員名單，救難人員仍持續搜索失蹤民眾。
不過這場強震摧毀了基礎設施，導致多個地區斷電，網路連線、醫療用品及乾淨衛浴等都處於匱乏狀態，再加上地震發生後，當地天氣不穩定，大雨、土石流、山崩導致道路中斷，使得數十個偏遠社區與世隔絕，大幅增添救災難度。
日本氣象廳預估，在7日晚上能登半島將出現大雪，未來24小時，整個石川縣山區降雪量將達60公分，平地也有25公分降雪量。使得救災工作雪上加霜，降雪期間能見度降低，積雪隱藏地震造成的道路裂縫及凹陷，也對於物資運送構成嚴重風險。
更多「日本能登半島強震」相關新聞。