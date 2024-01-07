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一家5口隔離！日地震災民「腹瀉發燒」爆傳染病　大雪來襲再添憂

▲日本石川縣能登半島1日發生規模7.6地震，其中輪島市受災最為嚴重，再加上天氣狀況不穩定，使得救災工作難度增加。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島1日發生規模7.6地震，其中輪島市受災最為嚴重，再加上天氣狀況不穩定，使得救災工作難度增加。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本能登半島1日發生規模7.6強震，截至7日上午，已經造成126人罹難、560人輕重傷，另外還有222人下落不明，目前搜救工作持續進行當中，但7日能登半島將出現大雪，對救援行動及物資運送構成困難。除此之外，重災區之一輪島市的避難所還傳出感染病情，超過10人出現腹瀉、發燒等症狀，但當下缺乏篩檢試劑，難以確認究竟是何種疾病。

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根據《讀賣新聞》報導，據進駐石川縣輪島市的大屋公民館避難所支援的大阪紅十字醫院團隊表示，在該處的70名避難民眾當中，有10人以上出現了腹瀉、發燒等症狀，疑似是感染傳染病。所幸患者症狀輕微，但為了謹慎起見，包括1歲幼童在內的一家五口已經進行隔離。

報導引述輪島市政府說法，這間避難所自5日晚上起，就有多位災民出現症狀，大阪紅十字醫院醫療團隊接獲通報後，派出了10人團隊從隔日上午進行診療，在經過個別診療後，研判為傳染病，但卻因為缺乏篩檢試劑，無法確認究竟是何種疾病。

醫療團隊隊長、大阪紅十字醫院醫生山崎順久表示，「從過去的災害經驗來看，傳染病很容易在災區流行，希望各避難所能夠徹底採取對策。」

根據《NHK》報導，能登半島1日發生規模7.6強震後，截至7日上午，已經造成126人罹難，其中以輪島市災情最為慘重，罹難者多達69人，另外珠洲市38死、穴水町9死、七尾市5死、能登町及志賀町2死、羽咋市1死，至少560人輕重傷。石川縣近來公布222名失聯下落不明的人員名單，救難人員仍持續搜索失蹤民眾。

不過這場強震摧毀了基礎設施，導致多個地區斷電，網路連線、醫療用品及乾淨衛浴等都處於匱乏狀態，再加上地震發生後，當地天氣不穩定，大雨、土石流、山崩導致道路中斷，使得數十個偏遠社區與世隔絕，大幅增添救災難度。

日本氣象廳預估，在7日晚上能登半島將出現大雪，未來24小時，整個石川縣山區降雪量將達60公分，平地也有25公分降雪量。使得救災工作雪上加霜，降雪期間能見度降低，積雪隱藏地震造成的道路裂縫及凹陷，也對於物資運送構成嚴重風險。

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