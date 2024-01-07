▲「健康政策與醫療科技評估中心」啟動　可望加速新藥收載！

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CHPTA與英國合作協定加速新藥收載為因應醫療科技快速發展下，民眾對於之新醫療科技、新醫療服務及新藥物之需求，健保署在今(112)年推出多項健保藥品政策改革措施，如暫時性支付、擴充新藥預算、推動平行送審機制等措施，並於今年5月偕同財團法人醫藥品查驗中心與英國國家健康暨照護卓越研究院(National Institute for Health and Care Excellence, NICE)共同簽訂醫療科技評估合作協定，陸續展開相關交流活動，並借鏡英國推動經驗，成立我國健康政策與醫療科技評估中心專責單位。
CHPTA除將協助健保進行新醫療技術、藥品及醫材給付審查，提供藥物經濟學評估及政策評估、人才培訓外，亦扮演與國際HTA組織間資訊交流及經驗分享之重要角色，加速新藥收載，並擷取國際HTA組織發展經驗，奠定我國醫療科技評估之發展基礎。
蒐集真實世界資料、臨床試驗結果 讓資源妥善運用CHPTA將於113年1月1日起執行平行送審相關作業，及暫時性支付藥品收載後之醫療效益評估，對於符合平行送審條件之藥品於廠商向食藥署申請新藥查驗登記時，即可向健保署建議給付，預估藥品於取得藥品許可證後6個月內健保給付，而一般新藥於健保受理後10個月可獲得給付；另暫時性支付藥品目前已收載4項新藥及擴增2項共計6項(含肺癌、膽管癌、神經母細胞瘤、白血病、NTRK基因融合腫瘤及最新細胞治療產品CAR-T)，CHPTA將蒐集真實世界資料(Real World Evidence, RWE)及臨床試驗結果進行健保給付效益評估，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。
制定具科學實證健康政策 實現醫療公平正義健保署署長石崇良表示，未來健保與CHPTA透過合作網絡，與國際交流，強化科學實證及價值為基礎之健保給付政策，以病患最大利益考量，加速收載藥品，減輕民眾負擔，實現醫療公平正義。
成立CHPTA是深化我國醫療科技評估政策的重要里程碑，未來CHPTA努力朝向成為醫療科技評估之行政法人專責機構，並持續發展醫療科技評估技術、培育人才，奠定以具價值與成本效益為基礎的健保藥品收載架構，成為健保之最強後盾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60444
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