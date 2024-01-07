免門票！小資文青必訪 　東京大好評藝文空間三選

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📍【汐留】東京廣告博物館
充滿創意和驚喜的日本廣告，總是那麼精彩、吸睛，無論是平面或是電視廣告，不僅牽動人心，更引領著亞洲甚至全球廣告產業。若想了解日本廣告產業一路走來的發展歷程，與其中的奧妙之處，在這處日本唯一的「廣告博物館」，一切的好奇將獲得滿足。
從2002年開館至今，所展出的豐富館藏與解說資料中，除可認識日本廣告自江戶時代以來的歷史外，也能夠感受不同時期的社會發展與流行趨勢，以及所崇尚的美學，並反映出日本廣告表現手法的進化以及時代潮流的演變。
常設展共有「日本廣告史」、「4種心情」、「收藏之桌」等3大主題。在「日本廣告史」中，將江戶時代到現代劃分成6個時期的珍貴廣告資料陳列，讓日本廣告的發展進程一目了然；「4種心情」則將電視廣告等分類為：「Yeah！（使出元氣）」、「Love（溫暖人心）」、「Humm…（讓人思考）」、「Wow！（大吃一驚）」，分析電視廣告如何觸動人心；而「收藏之桌」則將約2,000項廣告作品，在觸控式螢幕桌呈現，不僅加強與參觀者的互動，還可透過輸入關鍵字有系統地查詢、閱覽。例如選擇「車」為關鍵字，就可看到所有與車有關的廣告。
博物館中還設有廣告專門圖書室，共集結了約3萬項來自國內外廣告相關圖書、雜誌以及廣告大賞作品集等資料，讓廣告從業人士、相關科系學生們將其珍視如藏經閣，紛紛自各地前來朝聖。此外，館內的官方紀念品店，販售印有各種廣告圖樣的明信片、檔案夾、磁鐵、胸章等，做為伴手禮或自己珍藏都很適合。
📍【銀座】資生堂藝廊
歷史悠久的知名美妝品牌「SHISEIDO 資生堂」，於1919年在東京銀座開設的「資生堂藝廊」，據傳為現存日本最古老的藝廊。雖曾歷經震災、戰爭與改建而中斷營運，至今仍秉持「新的美之發現與創造」的宗旨，為日本的藝術文化注入活力。
藝廊開設以來，已舉辦超過3,100場次的展覽會，更有許多藝術家在此嶄露頭角，之後在日本藝術史上發光發熱。2001年，藝廊在「東京銀座資生堂大樓」地下１樓重新規劃開幕，挑高達5m的室內空間，適用於各種藝術展覽主題，在寸土寸金的銀座，為相當難得寬廣的藝文展演場域；在藝廊官網上還規劃有展示空間的360度VR頁面，即使無法親臨現場，仍可身歷其境般地感受展示空間的格局。
除了各式展覽，「資生堂藝廊」還成立「樁會」，邀集藝術界名家展出作品外，也積極培育藝術新秀，自2006年起開始舉辦「shiseido art egg」，招募新進藝術家前來參賽，從中選出優秀作家策展，提供更多被看見的機會。「資生堂藝廊」將在2024年1月30日至5月26日，舉行第17屆「shiseido art egg」由３位新銳藝術家輪番上陣展出作品。
📍【南青山】好逛好買好食多元複合空間 SPIRAL
感受年輕新秀設計火花 展演場地、日雜、餐飲咖啡設施一應俱全
誕生於1985年的「SPIRAL」，位於匯聚日本新文化的南青山，鄰近鼎鼎大名的日本流行時尚殿堂表參道，是一處結合藝廊、多功能展演場地、餐廳、咖啡廳與生活雜貨店等的複合文化設施，並以「生活與藝術之融合」為主題，打造了一處結合展覽、休閒與購物的多功能空間。其建築由著名建築師槙文彥打造，不僅為1980年代日本現代主義建築中具代表性的建築之一，更在國際間享譽盛名。
「SPIRAL」意為「螺旋」。呼應建築內部的螺旋狀構造，步入1樓便可看到螺旋弧形斜坡走道，延伸至2樓形成優美的弧線，其環繞的廣大空間，為各種藝術活動的展演場地，時常舉行當代藝術展、設計展、藝術科系學生作品展等。此外，為了培育與支持新進藝術家，透過每年的「SPIRAL Independent Creators Festival（螺旋獨立藝術家節）」，選出優秀藝術家作品並舉辦展覽，提供藝術界新們施展身手的舞台。
沿著螺旋走道直通2樓，來到生活雜貨店「Spiral Market（螺旋市場）」，店內展售許多富有設計感、兼具實用性與機能性的生活雜貨，民眾可自由選購自己喜歡的設計商品，享受質感購物的樂趣。看展、購物累了，還可到館內的咖啡廳小憩一番，享受經藝術洗禮後的愜意時光。