NBA／湖人按兵不動、不打算換來球星 ESPN：在威少身上學到教訓
洛杉磯湖人在季中錦標賽後戰績失控下滑，也讓外界對於他們應做出交易改變陣容的呼聲越來越帶大。不過ESPN知名記者Brian Windhorst在接受Stephen A Smith訪問時表示，球隊總管Rob Pelinka很可能不會冒著損失3名優秀輪換球員的風險去換Zach LaVine或Dejounte Murray，因為他已經在「威少」Russell Westbrook交易中學到教訓。
記者黃建霖/綜合報導
「湖人的陣容曾經奏效過了，他們展示過自己能打出高水平的防守，兩名球星能夠領導球隊，但本季相同的東西卻不管用，他們在一起時沒辦法命中投籃，所以如果你是Rob Pelinka，你遇到挑戰了。你是否仍然相信這個陣容？你是否還相信這隻上賽季打進西區決賽的球隊？是否還相信這支拿下季中錦標賽冠軍球隊。」Windhorst如此說道。
湖人季中錦標賽發揮出色，但在那之後卻陷入低潮，主帥Darvin Ham的調度讓球員感到不滿，其內部的沮喪已經是明在檯面上的了。Ham本季至今已經改變了10套先發陣容，Austin Reaves和八村壘透過採訪略為表露了一些他們不滿的情緒。在二月的交易截止日前，球隊可能會做出動作。
湖人接下來11場比賽有10場在洛城打，這對他們來說至關重要，Windhorst直言：「這個月的月底他們會排在哪個位置，是成功修復球隊，將勝率提升到高於五成勝率；還是低於五成勝率3、4個勝場？將會左右他們接下來的決定。」
不過Windhorst表示，Pelinka已從Russell Westbrook交易中領悟到犧牲球隊深度、拿3名優秀球員換來一位球星，對球隊來說未必奏效。「考慮到這些Dejounte Murray、Zach LaVine可能同樣需要3名左右的優秀球員才能交易來，這不是他們想要的方式。」