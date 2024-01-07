2024大選「8位最美立委候選人」出爐！港湖雙姝激鬥　政見一次看

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國民黨籍的李明璇畢業於世新大學廣電系學士，過往經歷包含國民黨發言人、高雄市政府市政顧問、飛碟電台《璇外知音》主持人。
李明璇政見主張包含「改善少子，鼓勵生育」、「終結低薪，活絡經濟」、「交通安全，酒駕嚴刑」、「監督食安」等，並宣示「讓社會少一個政客，多一名為正義發聲的勇者」。
📍桃園市第六選區3號候選人 李慕妍
民眾黨提名的李慕妍為世新大學傳播管理學系在學碩士生，經歷包含民眾黨桃園市黨部發言人、民眾黨桃園市黨部八德區主任、議員參選人黃成峻幕僚。
李慕妍主張政策為「八心八見，心動桃園」，內容涵蓋智慧交通、社會安全、醫療長照、居住正義、環境永續、婦幼權益、多元守護、經濟青創園區等議題。
📍新北市第12選區5號候選人 賴品妤
民進黨提名的賴品妤畢業於國立臺北大學法律學系，經歷包含第十屆立法委員、立法院教育及文化委員會召委、立委林昶佐國會辦公室法案助理、318太陽花運動參與者、黑色島國青年陣線發言人、反媒體壟斷青年聯盟參與者。
賴品妤主張，未來將推動銜接社后、樟樹灣、橫科的白匏湖運動園區，將成為汐止新核心，下個四年的「汐止雙捷運」、「處處是親子公園」、「通學步道2.0」計畫，將讓地方大發展。並提到自己過去4年立委任期出席率全勤、提案數冠軍。
📍高雄市第6選區2號候選人 黃捷
民進黨提名的黃捷擁有立臺灣大學公共衛生學系及社會學系雙學士，經歷包含第三、四屆高雄市議員、國立臺灣大學環境衛生研究所碩士班、國立臺灣大學性別平等委員會委員、國家衛生研究院研究助理、立法院法案助理、環境線與政治線記者。
黃捷主張「繁榮社會，增設社會宅、減輕入住負擔」、「自信台灣，強化國防」、「安心環境，完善大眾運輸發展串聯效益」等政策。
📍 新北市第9選舉區3號候選人 陳愷寧
台灣維新提名的陳愷寧學歷為北一女中、世新大學傳播管理系畢業，過往經歷包含15歲始打工維生、19 歲獨自赴澳洲打工、23歲返鄉創業開餐酒館、電商平台，籌辦820還路於民大遊行，行人零死亡推動聯盟發起人。
陳愷寧主張解決永和五大問題「交通壅塞混亂」、「停車位不足」、「經濟差就業難」、「人口外流嚴重」、「房價不合理上漲」，提出串接中永和商圈、建立河堤外立體停車場，以及垂直都市計畫等。
日前陳愷寧也因為外送員父親與喜劇演員曾博恩影片之風波，一度暫停選舉行程一週，昨（6）日才正式恢復選舉行程，展開最後衝刺。
📍台北市第4選舉區3號候選人 高嘉瑜
民進黨提名的高嘉瑜為臺大法律系畢業，經歷包含美國國務院領袖人才計畫台灣代表，公督盟、動保、司法評鑑優秀立委。
高嘉瑜在選舉公報上，直接將自己與同選區國民黨籍候選人李彥秀枝過往政見做對比，引發外界關注。對手李彥秀則表示，已委託律師依《公職人員選舉罷免法》第104條第1項，向士林地檢署提告。
📍台北市第4選舉區2號候選人 吳欣岱
台灣基進提名的吳欣岱為國立陽明大學醫學系畢業，經歷包含台北內湖康寧醫院心臟血管外科主治醫師、全國醫師醫療產業工會創會理事長、台灣基進台北黨部主委。
吳欣岱主張推動科技偵查法杜絕詐騙，終結血汗醫護提升醫療品質，並推動彈性育嬰假、租屋市場透明以及代理人法速到位等政策。與高嘉瑜的泛綠雙姝激鬥，也為本次港湖選區的最大亮點。
📍台北市第7選舉區2號候選人 徐巧芯
國民黨提名的徐巧芯為國立政治大學政治學系畢業，經歷包含第 14屆台北市議員、第 13屆台北市議員、馬英九卸任元首辦公室發言人、國際青年民主聯盟副主席、國安青年智庫發起人。
徐巧芯主張NCC轉型正義、兩岸攻擊犯罪，監督軍購、剿滅側翼網軍、解密疫苗採購、清查光電弊案等政策。
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