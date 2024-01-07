孫燕姿妹妹再轟父母「偏愛、偏勢力」！感嘆：我早想明白了
新加坡天后孫燕姿與妹妹孫燕美關係鬧翻，孫燕美5日無預警發微博，透露2019年起彼此關係已經很淡，不斷溝通已經累了，活在對方陰影下20多年，要跟姊姊斷絕關係，震撼整個演藝圈。外界認為父母偏愛造成她的誤解，才會釀成這樁誤會，不過，孫燕美今（7）日再度補刀，表示父母不只是偏愛，更準確的是「偏勢力」，暗批家人因二姊財力堅強而決定親疏關係。
記者江芷稜／綜合報導
孫燕姿全家都很優秀，父親孫耀宏是南洋理工大學教授，母親也是老師，大姊孫燕佳曾任新加坡投資銀行副總裁，妹妹孫燕美也擁有醫學、法律碩士學位，3姊妹成就非凡。由於演藝事業經紀合約複雜，父親為求謹慎，過去曾出面幫孫燕姿談合約，花上一年的時間，每一字一句仔細看，為女兒爭取空間，一度被媒體報導孫燕姿父親過度干涉她的唱片事業，讓孫燕姿感慨：「我覺得很對不起他（爸爸）」。
或許是父母花了較多時間在孫燕姿身上，引發孫燕美不滿，她今日再度發文，把矛頭對準父母，表示「看了小紅書一些帖子，說是因為父母偏愛而導致我的行為，確實有那麼一點點的偏愛，但我覺得更準確的是偏勢力吧，而某某有勢力的人不愛，至於我想要的愛只有主，所以我早就想明白了，也祝你們找到真愛」。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁