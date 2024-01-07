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王品藝奇新春料理！啖日本A5和牛、岩板燒整尾龍蝦　送金箔馬卡龍

▲王品「藝奇」推出新春御節料理「龍蝦限定套餐」，大啖日本A5黑毛和牛、獨享一整隻「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」，消費再贈送「金箔の馬卡龍」，喜氣迎接2024美好新年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品「藝奇」推出新春御節料理「龍蝦限定套餐」，大啖日本A5黑毛和牛、獨享一整隻「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」，消費再贈送「金箔の馬卡龍」，喜氣迎接2024美好新年。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

新春打牙祭！王品集團旗下「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，遵循日本正月品嚐「御節料理」討吉祥的習俗，推出新春「龍蝦限定套餐」！不只能夠大啖日本A5黑毛和牛、還能獨享一整隻的「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」，而且消費再贈送「金箔の馬卡龍」，喜氣迎接2024美好新年。

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主打日本「男鹿半島」傳統岩燒料理方式，以300度高溫的火山熔岩岩燒板，鎖住當令食材鮮美滋味的，王品「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，今年新春以經典和牛和當旬龍蝦打造日式海陸「御節料理」。在習俗中必備的「龍蝦」，因煮熟後的紅艷身軀，有著喜慶、豐收與祈福意涵，以及龍蝦脫殼迎向美好開端的寓意。

▲王品「藝奇」推出新春御節料理「龍蝦限定套餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品「藝奇和牛岩板燒 日本料理」推出新春御節料理「龍蝦限定套餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「上品の寒鰤刺身盛宴」擺滿新鮮厚實的多款生魚片與蝦貝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「上品の寒鰤刺身盛宴」擺滿新鮮厚實的多款生魚片與蝦貝。（圖／記者蕭涵云攝）
特別打造期間限定「龍蝦限定套餐」，在桌邊運用岩燒石板釜鍋、鮮蒸一整隻龍蝦，開鍋後趁著蒸氣竄出、還淋上清酒提香，在鍋內凝聚鮮甜的龍蝦肉質，吃來緊緻又彈牙。

▲王品藝奇新春料理，大啖日本A5和牛、岩板燒整尾龍蝦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品藝奇新春料理，大啖日本A5和牛、岩板燒整尾龍蝦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「日本A5黑毛和牛岩板燒」可以自己動手、邊吃邊烤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「日本A5黑毛和牛岩板燒」可以自己動手、邊吃邊烤。（圖／記者蕭涵云攝）
而「名物套餐」中的「金賞・日本A5黑毛和牛岩板燒」，則利用高溫岩板岩燒頂級和牛片，先將牛油塊放上岩石、燒融出油脂，再放入和牛煎烤至自己喜愛的熟度；而首次採用關西式料理手法打造的「京都和牛壽喜燒」，先於預熱的鑄鐵鍋快炒黑糖、再加入獨家特製醬汁，最後輕涮和牛、沾裹蛋液後入口享用。不只大啖豪華食材，也充分體驗自己動手煮食的樂趣。

▲藝奇首次採用關西式料理手法，推出「京都和牛壽喜燒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藝奇首次採用關西式料理手法，推出「京都和牛壽喜燒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「蟹肉佐白蘆筍奶油吐司」一口咬下酥鬆麵包與鮮美蟹肉，香脆中帶有清爽滋味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「蟹肉佐白蘆筍奶油吐司」一口咬下酥鬆麵包與鮮美蟹肉，香脆中帶有清爽滋味。（圖／記者蕭涵云攝）
「藝奇」還同步推出新款食事「鮭魚卵和牛釜飯」，先將和牛放入熱燙釜鍋與熟透米粒拌，讓和牛油脂與香氣仔細包裹著粒粒米飯，再倒入顆顆晶瑩紅潤的鮭魚卵，在飯上閃閃發涼，一咬就迸發鮮甜。

▲「鮭魚卵和牛釜飯」色香味俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「鮭魚卵和牛釜飯」色香味俱全。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甜點端上新品「玫好紅莓豆腐冰淇淋」、「靜岡抹茶巴菲」等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甜點端上新品「玫好紅莓豆腐冰淇淋」、「靜岡抹茶巴菲」等。（圖／記者蕭涵云攝）
即日起至1月21日，凡至王品「藝奇」消費「龍蝦限定套餐」，全套7道式菜品，每人售價1880元，即贈精美「金箔の馬卡龍」一份；1月22日至2月底，還攜手「HERZ日本職人手作皮革」推出抽獎活動，單筆消費四客套餐，可抽獎價值18800元的「HERZ日本東京職人皮革包」，再獲得「藝奇新春設計款紅包袋」一份（兩入／份），及「和牛刺身佐櫻花漬」料理長招待券一張（價值480元）。

▲撈王新春限定4人份「祥龍迎春海陸套餐」，建議售價5000元。（圖／撈王提供）
▲撈王新春限定4人份「祥龍迎春海陸套餐」，建議售價5000元。（圖／撈王提供）
另外，煲湯式火鍋「撈王」也推出新春「祥龍迎春海陸套餐」，經典胡椒豬肚雞搭配頂級日澳雙饗和牛盛合、帝王鱘龍魚、日本干貝、帶殼牡蠣等海陸豪華食材，2月10日至2月14日初一至初五，內用限定4人份「祥龍迎春海陸套餐」再享88折新春限定優惠；即日起至1月22日，也準備了適合圍爐的數套外帶年菜預購，其中和諧滿堂「極致鱈場蟹套組」為首次登場的海鮮外帶年菜。

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