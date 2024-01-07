王品藝奇新春料理！啖日本A5和牛、岩板燒整尾龍蝦　送金箔馬卡龍

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特別打造期間限定「龍蝦限定套餐」，在桌邊運用岩燒石板釜鍋、鮮蒸一整隻龍蝦，開鍋後趁著蒸氣竄出、還淋上清酒提香，在鍋內凝聚鮮甜的龍蝦肉質，吃來緊緻又彈牙。
而「名物套餐」中的「金賞・日本A5黑毛和牛岩板燒」，則利用高溫岩板岩燒頂級和牛片，先將牛油塊放上岩石、燒融出油脂，再放入和牛煎烤至自己喜愛的熟度；而首次採用關西式料理手法打造的「京都和牛壽喜燒」，先於預熱的鑄鐵鍋快炒黑糖、再加入獨家特製醬汁，最後輕涮和牛、沾裹蛋液後入口享用。不只大啖豪華食材，也充分體驗自己動手煮食的樂趣。
「藝奇」還同步推出新款食事「鮭魚卵和牛釜飯」，先將和牛放入熱燙釜鍋與熟透米粒拌，讓和牛油脂與香氣仔細包裹著粒粒米飯，再倒入顆顆晶瑩紅潤的鮭魚卵，在飯上閃閃發涼，一咬就迸發鮮甜。
即日起至1月21日，凡至王品「藝奇」消費「龍蝦限定套餐」，全套7道式菜品，每人售價1880元，即贈精美「金箔の馬卡龍」一份；1月22日至2月底，還攜手「HERZ日本職人手作皮革」推出抽獎活動，單筆消費四客套餐，可抽獎價值18800元的「HERZ日本東京職人皮革包」，再獲得「藝奇新春設計款紅包袋」一份（兩入／份），及「和牛刺身佐櫻花漬」料理長招待券一張（價值480元）。
另外，煲湯式火鍋「撈王」也推出新春「祥龍迎春海陸套餐」，經典胡椒豬肚雞搭配頂級日澳雙饗和牛盛合、帝王鱘龍魚、日本干貝、帶殼牡蠣等海陸豪華食材，2月10日至2月14日初一至初五，內用限定4人份「祥龍迎春海陸套餐」再享88折新春限定優惠；即日起至1月22日，也準備了適合圍爐的數套外帶年菜預購，其中和諧滿堂「極致鱈場蟹套組」為首次登場的海鮮外帶年菜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！