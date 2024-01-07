高積雲配合氣流！玉山高空出現「絕美弧線」 畫面曝光超夢幻
今（7）日一早，台灣最高峰玉山出現絕美場景，一朵朵「高積雲」配合氣流接觸，玉山上空彷彿出現一個弧形的界面，配合清晨陽光的色澤變化，前中央氣象局局長鄭明典也驚呼「真是天然的美景！」不過當高空出現高積雲，可能也表示未來水氣即將增加，準備要出現降雨情況。
記者張志浩／綜合報導
氣象署玉山氣象站分享今早美景，玉山上空彷彿被一條弧線分隔成兩個世界，鄭明典表示，圖片右側是高積雲，左側邊緣則有不同性質氣流接觸，形成一個弧形的界面，在清晨陽光下多了色澤變化，是天然的美景。
氣象署預報員陳佩安說明，「高積雲」通常發生在中層以上的天空；而今早更高層的天空原本是偏乾的環境，有較多的卷積雲（圖片左側），但清晨開始移入一些中層的雲系和水氣後，帶來扁圓形，形狀有如棉花糖的高積雲（圖片右側），兩者交集就形成中間明顯的弧線，而在天氣預報上，高積雲有時也代表即將有鋒面或更多水氣移入的變天前兆。
針對未來天氣，氣象署也提醒，明（8）日晚上開始華南雲雨區東移，週二（1月9日）降雨範圍將擴大，除了北部有短暫雨外，中部、東半部地區及南部山區也都有局部短暫雨，南部平地大致為多雲，如果水氣及溫度條件能配合，3000至2500公尺以上高山有下雪的機率，民眾外出建議攜帶雨具。而陳佩安則強調，今日玉山出現的高積雲，和週二華南雲雨區東移並無直接關聯。