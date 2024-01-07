5566出道被看扁「記者只來5家」！王少偉曝辛酸：團員都很深刻
由孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉組成的「5566」，從台灣本土男團努力蛻變成「亞洲天團」等級，出道至今22年依舊是許多歌迷的神話。近日，王少偉就在節目上回憶成軍記者會那天，現場只來5家記者，血淋淋的慘況仍讓他們印象深刻。
記者詹鎰睿／綜合報導
王少偉在節目《同學來了》分享，5566那年剛成軍時受到很多酸言酸語，「我們花了1年的時間好不容易可以出片了，孫總（孫德榮）就辦了成軍記者會，他還為了我們租了一個非常富麗堂皇的場地。」
結果一出場，現場記者只來了5家媒體，隔天的報紙也只刊登了郵票大小的新聞，讓團員們備受打擊。王少偉回憶，「完全乏人問津之外，還聽到人家冷言冷語，『雜牌軍，什麼5566，根本就2266』，我相信那場記者會在每個團員心裡都很深刻。」
當時，孫協志也撂下狠話，「總有一天會讓所有記者等我們。」沒想到5566後來成功爆紅，一度成為亞洲天團。如今談起往事，王少偉也說，「後來我們最紅的時候大概有5百家媒體，專訪要排1整天，所以那時候的辛酸，我覺得如果能堅持下去換成動力的話，是滿大的力量。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁