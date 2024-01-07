一定要讓他連任 黃偉哲：李昆澤是最具交通專業優秀立委
高雄市第五選區（三民區、苓雅八里）立法委員候選人李昆澤今(７)日邀請臺南市長黃偉哲以及市議員湯詠瑜議員、黃文益前往苓雅區正義、大仁市場進行掃街拜票，向鄉親問好爭取支持！黃偉哲向鄉親表示，李昆澤任內為高雄爭取超過2700億建設經費，是交通領域最專業也最認真的立委，高雄的交通建設李昆澤打拚有成績，請大家一定要讓他繼續連任，為高雄的進步繼續努力！
記者郭凱杰／高雄報導
今天李昆澤與黃偉哲受到現場攤販及民眾熱烈歡迎，民眾紛紛要求合影留念，更有市場攤商送上好事會(花生)、凍(蒜)、好(菜頭)及包(粽)，為李昆澤加油打氣。黃偉哲表示，李昆澤是他多年的好同事，他連續11次獲得公督盟優秀立委，昆澤更厲害是國會唯一連續22次獲得公督盟優秀立委！
李昆澤除非常感謝黃偉哲市長力挺，他與黃偉哲是野百合學運時期就認識共同擔任國大代表與立委的好朋友，自己擔任立委以來，在國會認真問政，為地方全力爭取建設。
李昆澤也指出，從高雄的鐵路地下化與綠園道、剛剛土建及軌道動工的捷運黃線、新線紫線的可行性評估經費、即將完工的輕軌成圓等，到拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋以及拆除並改建九如陸橋的經費，以及五大停車場、六大滯洪池、選區內21所國中小的校園環境改善等等，都是李昆澤為高雄打拚的成績單。
李昆澤也拜託鄉親總統票、立委票都投2號，支持賴清德，繼續栽培李昆澤，政黨票投給6號民進黨。李昆澤強調，拚問政、拚建設、拚服務，都是他重要的任務，懇請鄉親朋友讓他能夠繼續為高雄與台灣打拚，繼續為推動地方建設努力。