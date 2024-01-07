驚險8分鐘曝！日航379人逃生　機長「墊後確認」英勇救遺漏乘客

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從公開的影片中可以看到，在與海上保安廳飛機相撞後，窗外就能看見火花，而機艙內瀰漫著恐慌情緒，不時可以聽到小孩子哭喊「救救我」、「想出去」，機組人員則鎮定地高呼「請冷靜，不會有事」、「請遮住口鼻」、「壓低身體」、「不要拿取行李」等指令。
但在影片拍攝的第3分48秒，機艙裡濃煙密佈，乘客們也越來越恐慌，不過之間也能聽見有乘客不斷試圖安撫「沒事的，照機組員說的做」。拍攝者表示，每位乘客都乖乖坐在位置上，壓低身體，沒看到有人起來拿行李，乘客也會互相提醒要低下頭。
與此同時，也能聽到空服員在重複指令的同時，也彼此確認、溝通哪扇逃生門可以使用。據了解，機上有8扇逃生門，但受到飛機起火影響，最後僅有3扇可以使用。一直到影片的第6分20秒，空服員終於宣布請乘客疏散到前方去，並且叮嚀不要攜帶行李。從影片後續可以看到，乘客們透過逃生滑梯撤離至機外。
該名乘客表示，艙內瀰漫煙霧期間是最艱難的時刻，煙霧非常猛烈，甚至還灌進他的肺部，若再多吸入幾分鐘，肯定無法活下來。但該名乘客也認為，雖然可以理解空服員要求乘客壓低身子、冷靜等指令，但當下似乎也應該向乘客解釋事發狀況。
不過日航前機長塚原俊夫表示，以安全逃生為前提之下，決定要從哪裡逃生是最困難的事情，「你不能打開會讓火焰竄入的逃生門，這情況下打開哪個逃生門最安全，必須要先判斷火勢的情況，決定打開哪扇門是需要時間的。」
而曾在日航服務十多年的前空服員萱山真百合表示，這架客機上只有8名空服員，要應對幾乎滿載的客機乘客是相當困難的，因此影片中有乘客試圖安撫其他旅客，讓她相當欣慰，認為如果有更多這樣的乘客，會讓其他乘客更冷靜地行動。
報導中也提到，日航機長在機內堅守到最後一刻，逐排檢查是否有乘客沒有逃生，並且疏散了部分剩餘乘客，確認所有乘客都逃生之後，才從機艙後方的逃生門離開。
這起事故發生在1月2日晚間，一架從北海道新千歲機場起飛的日航客機JAL516班機降落東京羽田機場C跑道後，隨即在跑道上與載運地震救援物資欲飛往新潟的海上保安廳航機發生碰撞。海上保安廳航機上5人死亡，包括副機長田原信幸等；日航客機上則有15人受傷。
目前運輸安全委員會已從燒毀日航客機上取回包含座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR）的「黑盒子」，接下來將透過解析確認當時座艙談話內容。