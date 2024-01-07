超怕收到彌月禮盒！新手父母「給驚喜變驚嚇」 全場認了：超麻煩
邁入嶄新的2024年，到了下個月農曆春節後，將迎來甲辰龍年，也預料將有較多新生兒誕生。而在台灣習俗中，新手爸媽都會在寶寶滿月時贈送彌月禮盒，近年來更出現新創意驚喜，就是附上寶寶的照片，但卻有不少人無奈表示「這種驚喜已變驚嚇」，因為後續處理十分麻煩。
記者潘毅／綜合報導
臉書粉絲團「我的無禮，因為你值得」近期分享與朋友間的對話，聊到現在很多新手爸媽送的彌月禮盒，裡面都會附上小孩的照片，上方有雙親與小孩的名字，不論丟掉或燒掉都有些失禮，只能收在家裡某個地方堆著，更好奇問「大家都怎麼處理照片呢？照片我真的不想亂丟，畢竟我覺得那東西有靈性」。
貼文立刻引發熱議，大批過來人同感表示，收到這種有小朋友照片的禮盒，真的會相當苦惱：「我有專門一本名片本用來收集這些卡。上星期才拿出來回憶，然後有幾對離婚的，邊嘆息邊拿出來丟了」、「我自己是不做小卡，兩胎都沒做只給禮物，因為我不想要我小孩的照片被丟在垃圾裡」。
也有新手爸媽吐露心聲以及折衷方案「真的，我才不想要我小孩的照片被丟垃圾桶，所以之前彌月禮盒打死都不放照片」、「我的彌月禮盒釋放一個QRCode ，有興趣的可以自己去看小孩照片或影片，丟掉了也沒有負擔」。