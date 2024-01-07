孫燕美怨孫燕姿害她沒朋友、找不到工作　「她成名前我很受歡迎」

汪小菲帶新歡見大S家人！台北上海3城市尋歡　張蘭一句話擋戀情

▲汪小菲帶網紅Mandy來台跨年，隨後又到上海、成都度假，戀情相當火熱。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲汪小菲帶網紅Mandy來台跨年，隨後又到上海、成都度假，戀情相當火熱。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲和大S前年離婚後，各自有新戀情，大S和具俊曄再婚相當幸福，汪小菲身邊桃花不斷，情歸何處仍未知，他近日和台灣網紅新歡Mandy打得火熱，不但帶著女伴回台北和大S家人一起過節，又連續飛上海及成都度假，狗仔直擊他們挽著手逛街，女方狠狠瞪向鏡頭，態度相當潑辣。但張蘭被問到對兒子的新對象評價如何，卻是一句話狠狠打槍。

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▲汪小菲和長髮女子現身北京機場。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲汪小菲和長髮女子現身北京機場。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博） 
▲汪小菲新歡被起底，是台灣網紅「Mandy」曼蒂。（圖／Mandy小紅書）
▲汪小菲新歡被起底，是台灣網紅「Mandy」曼蒂。（圖／Mandy小紅書）
汪小菲對山東女孩情有獨鍾，過往戀情從張雨綺、大S、張穎穎祖籍都是山東人，這次的網紅Mandy也有山東血統，被網友笑虧逃不過山東女人的魅力。從跨年過後他帶著Mandy到熟悉的城市旅行，女方公開挽著他的手，儘管天氣寒冷，也不吝於露出修長美腿，看起來很幸福，戀情頗為穩定。

▲汪小菲（右）和新歡一起到成都逛街，網紅「Mandy」曼蒂發現被拍，眼睛瞪向鏡頭。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（右）和新歡一起到成都逛街，網紅「Mandy」曼蒂發現被拍，眼睛瞪向鏡頭。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左）和新歡一起現身成都機場，網紅「Mandy」曼蒂露出修長雙腿，似乎不怕寒冷。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左）和新歡一起現身成都機場，網紅「Mandy」曼蒂露出修長雙腿，似乎不怕寒冷。（圖／翻攝自微博）
不過，他從去年底12月被拍到至今，和Mandy相處僅1個多月，卻帶著她遊遍各地，和大S家人跨年聚餐，被網友認為不妥，急喊「這麼快跟新媽媽培養感情」、「這後母穿得太性感了吧！」、「帶新女友吃飯就算了，還要發微博廣而告之，無語到家了」，要他長點心吧，等關係穩定些再高調宣傳比較好。

▲汪小菲（右）帶著新歡Mandy（左二），跨年和大S家人見面。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲（右）帶著新歡Mandy（左二），跨年和大S家人見面。（圖／翻攝自汪小菲微博）
汪小菲戀情火熱，卻尚未獲得母親認可，張蘭開直播時一直有網友詢問她對Mandy的看法，好奇「汪小菲官宣了嗎？」張蘭氣到不行，數度回應網友「我只官宣我還活著呢，活著挺健康」、「旁邊有個女人就叫女朋友了嗎？」隨即摟著身旁的男員工，打趣說「我這樣摟著怎麼呢？我也官宣一下」，不認Mandy這個「準媳婦」。

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