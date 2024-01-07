汪小菲帶新歡見大S家人！台北上海3城市尋歡 張蘭一句話擋戀情
汪小菲和大S前年離婚後，各自有新戀情，大S和具俊曄再婚相當幸福，汪小菲身邊桃花不斷，情歸何處仍未知，他近日和台灣網紅新歡Mandy打得火熱，不但帶著女伴回台北和大S家人一起過節，又連續飛上海及成都度假，狗仔直擊他們挽著手逛街，女方狠狠瞪向鏡頭，態度相當潑辣。但張蘭被問到對兒子的新對象評價如何，卻是一句話狠狠打槍。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲對山東女孩情有獨鍾，過往戀情從張雨綺、大S、張穎穎祖籍都是山東人，這次的網紅Mandy也有山東血統，被網友笑虧逃不過山東女人的魅力。從跨年過後他帶著Mandy到熟悉的城市旅行，女方公開挽著他的手，儘管天氣寒冷，也不吝於露出修長美腿，看起來很幸福，戀情頗為穩定。
不過，他從去年底12月被拍到至今，和Mandy相處僅1個多月，卻帶著她遊遍各地，和大S家人跨年聚餐，被網友認為不妥，急喊「這麼快跟新媽媽培養感情」、「這後母穿得太性感了吧！」、「帶新女友吃飯就算了，還要發微博廣而告之，無語到家了」，要他長點心吧，等關係穩定些再高調宣傳比較好。
汪小菲戀情火熱，卻尚未獲得母親認可，張蘭開直播時一直有網友詢問她對Mandy的看法，好奇「汪小菲官宣了嗎？」張蘭氣到不行，數度回應網友「我只官宣我還活著呢，活著挺健康」、「旁邊有個女人就叫女朋友了嗎？」隨即摟著身旁的男員工，打趣說「我這樣摟著怎麼呢？我也官宣一下」，不認Mandy這個「準媳婦」。
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