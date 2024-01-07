死因全出爐！海保機「最年輕罹難者」僅27歲 才結婚就與妻死別
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，造成海保廳飛機上人員5死1重傷的悲劇。東京警視廳於6日宣布，司法解剖結果顯示，海保機5名機組人員的死因，確定為外部壓力與撞擊導致的「全身挫滅」擠壓。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，這起相撞事故造成海保廳飛機上的5名人員罹難，警視廳先前已經公布2名罹難者的死因，6日在公佈再公布剩餘3名罹難者死因，與5日公布的2名罹難者死因一樣，皆死於因外部強烈壓力和衝擊造成的「全身挫滅」擠壓，研判是全身從外部遭受強烈壓力和衝擊而死亡。
警視廳也表示，目前已和海保機唯一倖存的機長，以及部份日航受傷乘客進行問話，今後也將持續調查意外發生的詳細原因。
海保機上罹難的5名人員，分別為41歲的副機長田原信幸、47歲機械師宇野誠人、56歲機械師加藤重亮、39歲搜索雷達操作員帶刀航，以及27歲的通信官石田貴紀。
其中石田貴紀是年紀最小的罹難者，來自栃木縣。據其家鄉透露，自從高中畢業之後，石田貴紀便開始在日本海上保安廳工作。但他同時也是十分孝順的兒子，每當家人生日，都會特別排休，並招待父母到東京近郊的高級飯店。石田貴紀2023年才跟妻子登記結婚，本來打算近日補辦婚禮，沒想到就與妻子永別。