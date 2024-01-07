北韓連3天開砲！韓國傳訊示警民眾 金與正再嗆：扳機保險已解鎖
北韓於5日上午向西部黃海海域發射約200枚砲彈，引發韓國反彈，隨後也在同水域展開海上射擊訓練反制。雙方互嗆對方挑釁，北韓不僅昨（6）日繼續開砲，據韓國軍方消息人士透露，北韓今日下午又在延坪島以北地區進行砲擊訓練，連續三天邊界砲聲隆隆，韓國也向當地居民發送短訊，提醒戶外活動時多加注意。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國軍方消息人士表示，北韓今日下午4點起在延坪島以北地區進行砲擊訓練，砲彈落在兩韓北方界線（NLL）一側的緩衝區，韓國軍方暫時沒有打算進行應對射擊回應。
北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正，則在今日發表談話表示，北韓昨日只是引爆了「模擬炮彈爆炸聲的炸藥」，想要驗證韓軍探測能力，結果韓國果然誤判，「厚顏無恥地編造了發射砲擊的謊言」。
金與正除了痛批韓國「丟臉」、「可笑」，也強調平壤的扳機安全保險已解鎖，哪怕是再發生很小的挑釁，也會立即施以「砲火的洗禮」。
對於金與正所謂「模擬炮彈爆炸聲的炸藥」一說，韓國聯合參謀本部予以反駁，稱金與正只是在進行心理戰，敦促平壤立即停止加劇邊界海域緊張局勢的一切軍事活動。