台灣好市多「經典熟食」凍漲20年！會員喊必買 美國也有相似案例
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量且獨特的商品，再加上長期累積的美味熟食口碑，深受許多會員喜愛。不過近期就有常客發現，物價頻漲的現在，好市多熟食區的「熱狗套餐」竟已經20年沒漲價，不少人大讚「佛心」。
記者潘毅／綜合報導
一名網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》分享一張熱狗堡加大杯可樂照片，指出這樣一個套餐組合只要50元，便宜實惠的價格讓他直呼：「打遍天下無敵手！」
貼文一出立刻引發不少常客大讚，提到熱狗套餐20多年來沒漲價，一直維持50元，已經是去好市多必買的品項。不過也有一派人認為，該套餐的主角麵包、熱狗都有感縮水，因此雖然帳面售價沒變，但實質上已經沒有過往的高CP值了。
除了「熱狗套餐」之外，其實好市多的烤雞也是凍漲代表之一，台灣好市多烤雞上次漲價是2018年4月16日，從179元漲到189元。而美國好市多的烤雞則是自90年代後，就一直維持4.99美元（約新台幣157元）價格不變，凍漲近30年，烤雞品項每年虧損3千多萬美元（約新台幣9億5305萬元）。美國好市多也有刻意規畫動線，讓顧客需要走到賣場最深處才能購得烤雞，增加了途中貨架商品被購買的機會，是帳面虧損所無法比擬的效益。