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東港轉運站啟用　強化屏東南北交通樞紐

▲東港轉運站金（7）日正式啟用，進一步強化屏東南北交通樞紐。（圖／屏東縣府提供）
▲東港轉運站金（7）日正式啟用，進一步強化屏東南北交通樞紐。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

屏東縣政府投入1.21億興建東港轉運站，今（7）日正式揭牌啟用。這座轉運站擁有11個月台，整合了21條路線，進一步強化屏東南北交通樞紐，為遊客提供更便利的公共運輸轉乘系統。

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縣長周春米表示，東港轉運站是大東港建設的一環，成為繼屏東、潮州、水門之後第四個啟用的轉運站。整合市區客運、公路客運、台灣好行和小黃公車等多達21條路線，提供東港旅客和鄉親更加方便的大眾運輸服務。未來，縣府將繼續完備屏東縣內的大眾運輸系統，包括墾丁轉運站、恆春和枋寮等地的相關規劃。

▲東港轉運站共有11席月台，是大東港建設的一環，整合市區客運、公路客運、台灣好行和小黃公車等多達21條路線，提供東港旅客和鄉親更加方便的大眾運輸服務。（圖／屏東縣府提供）
▲東港轉運站共有11席月台，是大東港建設的一環，整合市區客運、公路客運、台灣好行和小黃公車等多達21條路線，提供東港旅客和鄉親更加方便的大眾運輸服務。（圖／屏東縣府提供）
周春米進一步表示，東港轉運站位於原台鐵東港站的「機九」機關用地，經過重新規畫以符合東港都市發展需求。啟用後，還將陸續推動停車場、東港社會福利綜合館、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓和王船文化館等多項重大工程。東港以「黑鮪魚的故鄉」聞名，擁有豐富的產業、信仰文化和大鵬灣國家風景區等觀光資源，未來將結合交通轉運和地方社會福利功能，融入當地重要的迎王文化，打造東港新都心。

交通旅遊處表示，東港轉運站位於船頭路與水源路口，由縣府向交通部公路局爭取補助並自籌，總工程經費約1.21億元，目前共有21條路線進駐，其中包括正在籌備中的新市區客運路線520（東港轉運站-捷運小港站）和608（東港轉運站-鹽埔漁港站）。轉運站是屏東中西部重要的交通節點，往東可到潮州轉運站、往北即可到屏東轉運站，也可直達高雄左營高鐵、往南則能到大鵬灣遊客中心、枋寮和恆春轉運站等地。此外，轉運站旁還設有YouBike公共自行車租賃站及機車停車場，提供便利舒適的轉乘空間。

站內除了提供售票、候車、公車動態資訊、公廁等基本設施外，還設有旅遊服務中心（i-center），為旅客提供豐富的旅遊資訊服務。同時，營運廠商已與速食店簽訂進駐意向書，為往來旅客提供更舒適的候車體驗。欲瞭解屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。

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