東港轉運站啟用　強化屏東南北交通樞紐

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周春米進一步表示，東港轉運站位於原台鐵東港站的「機九」機關用地，經過重新規畫以符合東港都市發展需求。啟用後，還將陸續推動停車場、東港社會福利綜合館、東港地區縣屬機關聯合辦公大樓和王船文化館等多項重大工程。東港以「黑鮪魚的故鄉」聞名，擁有豐富的產業、信仰文化和大鵬灣國家風景區等觀光資源，未來將結合交通轉運和地方社會福利功能，融入當地重要的迎王文化，打造東港新都心。
交通旅遊處表示，東港轉運站位於船頭路與水源路口，由縣府向交通部公路局爭取補助並自籌，總工程經費約1.21億元，目前共有21條路線進駐，其中包括正在籌備中的新市區客運路線520（東港轉運站-捷運小港站）和608（東港轉運站-鹽埔漁港站）。轉運站是屏東中西部重要的交通節點，往東可到潮州轉運站、往北即可到屏東轉運站，也可直達高雄左營高鐵、往南則能到大鵬灣遊客中心、枋寮和恆春轉運站等地。此外，轉運站旁還設有YouBike公共自行車租賃站及機車停車場，提供便利舒適的轉乘空間。
站內除了提供售票、候車、公車動態資訊、公廁等基本設施外，還設有旅遊服務中心（i-center），為旅客提供豐富的旅遊資訊服務。同時，營運廠商已與速食店簽訂進駐意向書，為往來旅客提供更舒適的候車體驗。欲瞭解屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。