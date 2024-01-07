澳網／震撼彈！37歲「蠻牛」納達爾宣布退出澳網 主因是傷勢困擾
澳洲網球公開賽即將在1月14日進行會內賽，西班牙37歲「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今（7）日宣布，因為傷勢影響，退出本屆澳網，他因為小腿肌肉出現傷勢，影響他移動，發現肌肉韌帶出現微小的撕裂傷，因此必須先回到西班牙休養。
記者吳政紘/綜合報導
納達爾在布里斯本網賽止步男單8強，比賽後他進行核磁共振（MRI）檢查後發現傷勢，納達爾之前受訪時也坦言確實無法百分之百確定出賽，「我希望有機會在下周恢復訓練，然後在墨爾本比賽，老實說我現在對於任何事情都沒有百分之百把握。」
而今天納達爾表示：「現在我還沒準備好在比賽中以最好的水準的出賽。 所以我飛回西班牙看醫生,治療並休息。在這一年裡,我非常努力的努力,正如我一直提到，我的目標是在3個月內達到最好的水準，對我來說,因為無法在墨爾本有很好的表現,這並不是很糟糕的消息,我們都保持積極的面對賽季的進化。
我很想在澳洲打球,有機會打幾場令我非常開心和積極的比賽，感謝大家的支持,很快再見。」
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納達爾生涯有14座法網冠軍，被稱為紅土之王，並且在2009、2022年拿到澳網冠軍，2008年、2010年溫網冠軍，生涯也有4座美網冠軍，總計22座大滿貫賽冠軍，也被認為是網球「網壇三巨頭
」（費德勒
、納達爾
、喬科維奇
）之一。