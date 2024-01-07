中華職棒／劉時豪確定重返味全龍！領隊證實已達成共識、只差細節

澳網／震撼彈！37歲「蠻牛」納達爾宣布退出澳網　主因是傷勢困擾

▲西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）宣布退出澳網，主因是傷勢困擾。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）宣布退出澳網，主因是傷勢困擾。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

澳洲網球公開賽即將在1月14日進行會內賽，西班牙37歲「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今（7）日宣布，因為傷勢影響，退出本屆澳網，他因為小腿肌肉出現傷勢，影響他移動，發現肌肉韌帶出現微小的撕裂傷，因此必須先回到西班牙休養。

我是廣告 請繼續往下閱讀
納達爾在布里斯本網賽止步男單8強，比賽後他進行核磁共振（MRI）檢查後發現傷勢，納達爾之前受訪時也坦言確實無法百分之百確定出賽，「我希望有機會在下周恢復訓練，然後在墨爾本比賽，老實說我現在對於任何事情都沒有百分之百把握。」

而今天納達爾表示：「現在我還沒準備好在比賽中以最好的水準的出賽。 所以我飛回西班牙看醫生,治療並休息。在這一年裡,我非常努力的努力,正如我一直提到，我的目標是在3個月內達到最好的水準，對我來說,因為無法在墨爾本有很好的表現,這並不是很糟糕的消息,我們都保持積極的面對賽季的進化。
我很想在澳洲打球,有機會打幾場令我非常開心和積極的比賽，感謝大家的支持,很快再見。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁納達爾生涯有14座法網冠軍，被稱為紅土之王，並且在2009、2022年拿到澳網冠軍，2008年、2010年溫網冠軍，生涯也有4座美網冠軍，總計22座大滿貫賽冠軍，也被認為是網球「網壇三巨頭」（費德勒納達爾喬科維奇）之一。  


澳網／納達爾、大坂直美即將回歸　總獎金18.5億台幣創歷史新高

澳網／謝淑薇宣布單打最後一站！鼓勵年輕人沒有資源也可以做夢

澳網／2024年澳洲網球公開賽1月14日開打！總獎金18.5億創新高

網球／謝淑薇新賽季第一戰首輪止步　續拚布里斯本女雙為澳網暖身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選