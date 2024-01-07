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大進場走11分鐘！侯友宜高雄造勢展高人氣　要鄉親一個拉一個力挺

▲國民黨總統候選人侯友宜今天到高雄大造勢，蔣萬安、朱立倫都到場力挺。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統候選人侯友宜今天到高雄大造勢，蔣萬安、朱立倫都到場力挺。（圖／侯辦提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜今（7）日到高雄舉行大型造勢晚會，主辦喊出現場湧入12萬人，侯友宜在台北市長蔣萬安、黨主席朱立倫陪同下，於接近5時30分時大進場，全程走11分鐘展現超高人氣，侯友宜致詞時喊話支持者，回家一個拉一個告訴家人，支持侯康配，讓台灣繼續走下去。

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選戰倒數6天，藍綠白總統候選人在選前黃金週末，都在高雄舉行造勢活動，國民黨「台灣平安，人民侯康」大造勢選在高雄夢時代前廣場舉行，包含侯友宜全國後援總會總會長、前立法院長王金平，以及國民黨高雄市立委候選人、不分區立委候選人都到場力挺，其中，前台大校長管中閔也特別來到現場，展現團結氣勢。

侯友宜致詞時說，民間有很多聲音說要執行死刑，但民進黨總統候選人賴清德被問及此事轉頭就走，就連媒體要問，他也都不回應，質疑「人民要問你，你到底要支持廢死還是反廢死」，更喊話要還給被害者一個公道。

侯友宜再指，民進黨新潮流派系治國，基層喝花酒就被記大過調職，民進黨官員外面有私生子，上酒家還會升官，痛批「上樑不正下樑歪，這種人要如何治理國家」，還點名，民進黨有三個神主牌，廢死、台獨、非核家園，高雄人都是在吸燃煤火力發電廢氣，如果自己做總統，一定要讓燃煤比例下降。

侯友宜也提到，他當選後，不只以和平正義來治理國家，更要結合所有有志一同的人，組成有權有責的聯合政府，這是全民共享、政黨共治，不要一黨獨大，大家分享權力，合作為台灣打拼努力，這是他人生最大目標，改變台灣政治制度。

侯友宜強調，選舉剩下最後六天，要選民記得1月13日是前總統蔣經國逝世紀念日，蔣經國教大家「清廉情勤政打拼為台灣」、「今天沒做，明天會後悔」，自己也要告訴高雄鄉親，在這五天關鍵時間，要將這個棒子要好好交下去，一個拉一個回家告訴家人，要支持侯康配，讓台灣繼續走下去。

▲國民黨總統候選人侯友宜今天到高雄大造勢，現場湧入12萬人。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統候選人侯友宜今天到高雄大造勢，現場湧入12萬人。（圖／侯辦提供）
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