PLG／夢想家10連勝遭攻城獅斬斷！無緣破紀錄　高國豪狂砍26分

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笨場比賽開局，夢想家與對手互有來往，雙方皆於外線開火，可惜夢想家兩分球把握度較低，首節落後對手8分。次節，夢想家遭對手將比數拉開至雙位數，中場結束以46：57暫時落後。易籃後，夢想家團隊合力砍進記5外線，成功縮小分差。
決勝節，夢想家打出一波8：2，追近至僅剩2分，也迫使對手喊出暫停，而後雙方互相拉鋸，在最後倒數兩分鐘，夢想家布依德（Julian Boyd）連得5分，雙方差距僅剩 1 分，可惜最終夢想家未能把握機會，終場就以89：94惜敗。
夢想家總教練皮爾曼表示，今天是場非常精彩的比賽，透過這場賽事可以讓球隊找出問題，「攻城獅上半場雖然比我們更強勢，但我為我們下半場即刻的修正感到驕傲，也很肯定大家的拚勁，相信經過這場比賽我們可以更加團結。」
首次登場的馬布爾（Devyn Marble）也提到，「雖然有幾球該命中的球沒有命中，但我相信之後會更好，因為自己還在適應陣中的角色定位，對手今天發揮的很好，特別是在外線部分，像教練提到，今天是一場很棒的比賽，我很享受。」
談到馬布爾的表現，皮爾曼教練也表示，馬布爾是一位很適合我們球隊文化的球員，雖然在數據上依舊有細節可以調整，但他很無私，也很願意幫助本土球員，相信在經過調整後，可以找到最適合他的位置。