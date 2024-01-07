華爾街日報爆料：馬斯克長期吸毒！特斯拉與SpaceX高層都十分擔憂

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報導中舉了一個例子，稱馬斯克曾在SpaceX一次內部全體會議中表現荒腔走板，語無倫次、毫無條理，令人尷尬的悲劇演講持續15分鐘後，SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）出來救場，許多公司高層懷疑馬斯克在會前吸毒導致神智不清。
報導也提到，特斯拉前董事萊斯（Linda Johnson Rice）就是因為擔憂馬斯克吸毒的問題，所以放棄參加特斯拉董事會的連任選舉。
由於SpaceX與美國政府之間有合作關係，NASA要求SpaceX以書面形式承諾，會遵守美國關於工作場所藥物使用的指導方針。根據美國政府規定，政府簽約合作廠商必須確保零吸毒的職場環境。
對於《華爾街日報》指控他吸毒的最新報導，馬斯克本人尚未回應，他的律師則說報導中出現許多錯誤內容，像是關於馬斯克在SpaceX內部會議中失態就是錯誤的說法，且在公司的定期與隨機的藥物測試中，馬斯克從未沒有通過檢驗。
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