藍營高雄造勢大會　謝龍介稱現場有近12萬名支持者

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侯友宜指出，他跟所有高雄鄉親一樣，都是來自南部的孩子，說話算話，該堅持就堅持，雖然出身艱苦，但感謝這片土地的疼惜，踏實努力，一步一步走到今天。
侯友宜表示，他跟父親兩代人，都是用生命守護中華民國，父親更曾為了國家到大陸打仗，擁有榮民證，自己則是用生命顧台灣，民進黨不要再用意識形態撕裂感情，用仇恨做對立分化，「這是破壞台灣團結最差勁的地方，這樣的黨不能讓它繼續做下去！
侯友宜強調，民進黨的三大神主牌：「廢死、台獨、非核家園」，如果民進黨不拿下來，讓侯友宜來拿下來！找回公平正義、和平尊嚴、清廉勤政的台灣。113投票日是經國先生逝世紀念日，經國先生曾經說「今天不做明天會後悔」，拜託所有愛我們的國家—中華民國、愛咱們的厝—台灣的鄉親，一起衝一起拚，實現政黨輪替，守護國家、下一代，「我們一定贏！」
韓國瑜表示，今天是自己的第99場助講，他提到，民進黨用抹黑廣告攻擊他爬樹、下水溝，但這是因為他要清理30年來的登革熱還有下水道淤積的問題，國民黨治理城市都這麼用心，何況是治理一個國家？韓國瑜也請大家全力支持侯友宜趙少康，政黨票投9號國民黨，113一起迎接大勝利。
管中閔痛批，民進黨有利益就要吃，吃銅吃鐵吃台灣，謀財害命、胡作非為，塞給人民萊豬，不給人民選擇，不給別人幫忙買疫苗，還破壞學術自由，「倒楣的人就是我！」管中閔表示，他的心願是台灣一定要安全、青年一定要有未來、人民一定要有幸福，這「三個一定」都交給3號侯友宜。
蔣萬安表示，人民不是沒有給民進黨機會，但給民進黨八年時間，我們看到的是一黨獨大、貪污腐化、派系分贓。他跟大家一樣希望改變，希望政黨輪替，希望有更好的台灣，大家要用選票展現人民的力量，告訴民進黨政府，我們不要貪腐、不要黑金、不要缺電、不要戰爭，要經濟發展、和平繁榮、安居樂業。
桃園市長張善政指出，侯康配就是讓兩岸和平最關鍵的組合。嘉義市長黃敏惠說，她跟嘉義鄉親特地從嘉義趕到高雄，就是要吼出民主聲音，嘉義人就是要支持「家己人」侯友宜！