每天早上6點到甜甜圈店卡位！最強貓客人曝光 老闆認證：牠是VIP
忠實顧客竟然是一隻貓咪！位於美國南卡羅來納州（South Carolina）的一間甜甜圈店「Chickenbutt Donuts」，在當地相當具有知名度，每天早上六點就開始營業，不過近期卻第一個上門的客人竟然不是人，而是賓士貓奧里奧（Oreo），畫面曝光也引發瘋傳。
記者潘毅／綜合報導
甜甜圈店「Chickenbutt Donuts」日前在臉書上發文提到，表示近期在開業前準備時，都會看到門口有一雙眼睛緊盯著玻璃門內員工忙進忙出的情況，賓士貓奧里奧就好像是聞香而來的忠實顧客一樣，為了搶得頭香趕在開業前提早到店門口排隊。
老闆見此狀況也忍不住拍下這個奇特景象，並提醒其他顧客「請排在這傢伙後面！牠6點前就到了」，奧里奧直接被老闆認證為VIP顧客。其實奧里奧是附近另一間店的店貓，在當地也是小有名氣，周邊店家都會特地為牠準備貓糧及零食，但奧里奧最喜歡的食物還是甜甜圈，老闆也會特地幫牠製作適合貓咪食用的版本。
不少網友看完這位貓咪VIP客人的故事後，也紛紛留言大讚「這個天天搶頭香的客人太可愛了」、「奧里奧的毅力好驚人」、「誰能搶得贏牠呢」。