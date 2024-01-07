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Jisoo自嘲長得像三角飯糰！名列全球第7美女　粉絲一見舊照笑翻

▲顏值很高的Jisoo，被封為全球美女排行榜第7名，是BLACKPINK名次最前面的成員。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲顏值很高的Jisoo，被封為全球美女排行榜第7名，是BLACKPINK名次最前面的成員。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者江芷稜／綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo，因高顏值和優雅氣質被封為團體顏面擔當，更獲得2023全球百大美女排行榜第7名，是BLACKPINK裡名次最高的成員。不過她對自己的外貌很沒自信，小時候被說過猴子，還自嘲長得像「像三角飯糰」。

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▲BLACKPINK四位成員Rosé（左起）、Lisa、Jisoo、Jennie自行打理個人演藝事業。（圖／Lisa IG）
▲BLACKPINK四位成員Rosé（左起）、Lisa、Jisoo、Jennie顏值都很高。（圖／Lisa IG）
Jisoo近日到Girl’s Day惠利的YouTube節目《Hyell’s Club》中擔任來賓， 被問到「妳何時開始這麼美麗」時，她坦言「直到我上中學之前，都不太受歡迎」，所以高中前從未覺得自己漂亮，還自嘲國中時期的髮型很像三角形的飯糰，直到長大後，書桌上開始被放置一些信件與食物，她才意識到自己在他人眼裡其實很漂亮。

▲▼Jisoo曾透露自己小時候長得不好看，被親友取「猴子」綽號，但她小時候天真又可愛的模樣，讓許多粉絲都非常喜愛；Rosé童年則是頂著一頭西瓜皮短髮，對著鏡頭開心比姿勢，看起來十分開朗。（圖／翻攝自Rosé IG）
▲Jisoo曾透露自己小時候長得不好看，被親友取「猴子」綽號，但她小時候天真又可愛的模樣，讓許多粉絲都非常喜愛。（圖／翻攝自Jisoo IG）
節目播出後，網友都很好奇Jisoo國中時期的模樣，開始挖出她過去的舊照，當時留著學生頭中長髮的她，髮量蓬鬆，似乎還有自然捲，加上髮尾內彎，才會像三角飯糰，雖然看起來很稚嫩青澀，嬰兒肥的模樣卻很可愛。

▲Jisoo在國中時期的髮型很特別，自嘲長得像三角飯糰。（圖／翻攝於網路）
▲Jisoo在國中時期的髮型很特別，自嘲長得像三角飯糰。（圖／翻攝於網路）
事實上，Jisoo一家人顏值都很高，她曾在BLACKPINK紀錄片透露，哥哥和姊姊太漂亮、帥氣，相較之下自己外貌比較普通，親戚笑她有招風耳，「因為我以前很醜，他們叫我猴子」。

她擔心自己臉頰比較沒有肉，螢幕裡看起來不好看，有拍攝工作的前一天晚上，她會故意吃泡麵，讓臉頰水腫一點，看起來比較可愛。

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