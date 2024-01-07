《單身即地獄》曹旻志對李官熙又戳又拉！被罵「綠茶」急關IG留言
韓國人氣戀愛實境節目《單身即地獄》在去年聖誕節推出第3季，而在本周播出的新集數中，後期才加入的正妹女來賓曹旻志，似乎情定人氣帥哥李官熙，卻不小心在選人環節惹怒男方，結果在直升機上又戳又拉的，最後被李官熙無情甩開，畫面讓不少吃瓜網友嗨到不行，成為本季最經典的場面。
記者詹鎰睿／綜合報導
回顧節目環節，從「鬥雞遊戲」中順利出線的3位女來賓崔慧善、尹廈情、曹旻志，3人都跟李官熙互有好感，也讓這場史詩級戰役被稱為「李官熙對決」，就連李官熙本人都認同。最終由第一名的崔慧善選擇李官熙，尹廈情被迫選擇尹嘏彬，第三名的曹旻志只好選擇朴民奎。
但在選人之前，李官熙和曹旻志在聊天時，曾要求女方不要選擇朴民奎，並表明視朴民奎為情敵，曹旻志答應後也說，希望李官熙不要跟女方泡澡，2人達成共識。結果一見到曹旻志違背約定，李官熙臉色大變，在直升機上面完全背對女方，生氣意味相當濃厚。
沒想到曹旻志竟擺出無辜神情，對著李官熙衣角又拉又扯，被無情甩開後忍不住淚崩。一旁朴民奎全程目睹，雖然尷尬，但他也溫暖地告知「可以用我的襯衫擦淚！」僅有崔慧善完全不知情。整個過程也瞬間掀起廣大網友爭相討論。
不少觀眾看不下去，紛紛灌爆曹旻志的IG怒罵「綠茶」。稍早《NOWnews今日新聞》記者查看後發現，曹旻志的IG已經關閉留言，意外引發話題。事實上，現年36歲李官熙在節目中的表現也是相當有趣，不斷在3女之間徘徊，很早就被罵「渣男」，見到曹旻志違背諾言後，自己也決定與崔慧善泡澡，一舉一動都成為觀眾焦點。
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