選前黃金週高雄造勢　吳欣盈：民眾渴望改變、批藍綠連抄都不會

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吳欣盈說，肺癌成為十大癌症之首，她參考過了德國、日本、新加坡的數位醫療發展，來提倡精準醫療普及化、提升產業發展，防治比治療還要有效。第二，她也主張推動主權基金，這是從外匯存底著手，還有包含碳稅紅利、台糖土地活化、虛擬貨幣稅收，還有參與全球最低稅賦，這些都可以讓政府幫民眾賺更多錢；不要把稅收一直從人民身上拿錢。
吳欣盈說，依據她的評估 十年後國庫的收入可以提升到三到五兆台幣，把錢賺回來之後，不只能補勞保長照、勞退軍公教的退補金還有餘額，讓民眾負擔變少，還有雨天基金可以使用。第三，歐盟在2026年提到，污染者要收稅，民眾黨可以比照加拿大、瑞士來降稅普發的做法，意思就是「課到的稅可以發還給民眾，拿這個普發基金，每人每年發三千元，補助你們的生活花費降低污染，同時也可以減緩貧富差距的惡化；這比國民黨、民進黨執政的時候，都只是發消費券、三倍券五倍券，那個不能繳電水費、不能繳稅金，老百姓真的都不夠。」
吳欣盈表示，很多人她家族企業，是含著金湯匙出身的，可是對她而言，這反而是全年無休的工作，因為有許多的員工靠我們；「現在在我這份新的工作上、台灣就是成為我的家，也是我愛的地方，這一次我們要一起來翻轉台灣，我會發揮所有的國際人脈、國際經驗奉獻台灣；身為一個新手媽媽，我與每一位家長的心情都一樣，我渴望孩子活在有競爭力、有未來的台灣。」
吳欣盈說，她常常說有一個好消息與壞消息，壞消息就是藍綠惡鬥了24年，拖垮了台灣向前的腳步，應該做的都沒有做，不過好消息是，許多問題國際上早就有解方，譬如歐盟的GDP或是BPR個資法，讓人民做自己資料的主人；新加坡的主權基金、歐美的數位醫療、綠色金融等，「我相信只要接軌國際 我們的一半的問題就可以解決了」。
吳欣盈最後表示，最近有許多支持者聽到她聲音低了八度，送她喉糖、蔬果汁還有許多小卡片，有很多支持者甚至肩膀上做了一個大大的阿麗，她全部都有感受到，也深深鼓勵著她，這也代表民眾渴望改變的力量。
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