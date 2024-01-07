蔡英文全力搶救中二！陳柏惟宣佈：林靜儀若連任我終生不參選

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，2年前立委補選的選前之夜她也來了，林靜儀那次勝選是改變台灣政治非常重要的指標，代表台灣民主再進化，終結派系、擺脫家族勢力的拘束，她強調這次「林靜儀一定要當選」，對的路要持續走下去。
前立委陳柏惟助講時指出，台中這次選舉氣氛很奇怪，光是官司就有5案，有記者假民調、買票、招待里長旅遊，還有個選區藍白合一直在巧遇，中二則有詐領助理費、佔有國有地的。他強調選舉不是選貪污、亂來、捷運和醫院都開去他家的人，選民看到這些難道不生氣嗎？
陳柏惟說4年前大家好不容易推倒他們，「如果說我跟顏寬恒相比不夠好、因此被罷免，林靜儀和顏寬恒相比，則是一個天使、一個惡魔」。他感謝中二鄉親4年前的栽培，感性的說，中二選區好不容易有民主基礎、享受到自由滋味，應該繼續讓這裡走出黑暗道路、享受光明。
他說自己應該是這5年參與台灣選舉最多次的人。此時突然哽咽說「我很累」，自己曾為中二選區摔斷一隻手、和兄弟翻臉、退黨表達對民主的支持，「若這樣還說我有私心，我要宣佈如果林靜儀當選，我此生不再參與選舉」。他強調這裡是台灣最重要選區，拜託反對他、支持他的人，都能一起支持台灣的公平正義，一定要讓林靜儀當選。
接著上台的林靜儀一度想緩和氣氛，半開玩笑朝台下喊「陳柏惟你是要讓我當選還是不當選？」卻也忍不住說「講到讓人家都哭出來」。她表示日前有國外媒體訪問她，指台中是搖擺州，但她認為，中二選區從來不是搖擺州，選民在一次次選舉中期待改變，目前是已經改變、未來要繼續改變，不可能走回頭路，
林靜儀說，很多選民不捨陳柏惟被罷免，她接續陳柏惟的工作繼續做。現在她掃街時，選民已不再像4年前、2年前驚惶，態度都很自在、敢走出來和她合照。她呼籲大家13日一早就去投票，讓中二繼續繁榮歡喜、快樂自由、不要給有心監視投票的人任何機會。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。