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蔡英文全力搶救中二！陳柏惟宣佈：林靜儀若連任我終生不參選

▲前立委陳柏惟宣佈，若林靜儀能連任中二立委，他將終生不再參與選舉。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.07）
▲前立委陳柏惟宣佈，若林靜儀能連任中二立委，他將終生不再參與選舉。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.07）

記者顏幸如／台中報導

民進黨台中市立委選情告急，總統蔡英文繼3天前到沙鹿拉抬立委林靜儀選情，今晚再度到造勢晚會站台，強調這區是關鍵指標，林靜儀若能過關，代表中二選區真正擺脫地方家族政治的拘束、台灣越來越進步，她並預告「下星期也許還會再來」。前立委陳柏惟講到過去的努力一度哽咽，他當眾宣佈，若林靜儀能連任成功，自己此生將不再參與選舉。

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沙鹿區是林靜儀對手、前國民黨立委顏寬恒的本命區，總統蔡英文4日到沙鹿玉皇宮參拜、拉抬林靜儀選情，今（7）日晚間又到沙鹿靜宜夜市，壓軸造勢晚會。她表示自己白天在北部、晚上在南部大造勢，但放心不下中部，尤其是林靜儀，下星期有可能會再來。

蔡英文說，2年前立委補選的選前之夜她也來了，林靜儀那次勝選是改變台灣政治非常重要的指標，代表台灣民主再進化，終結派系、擺脫家族勢力的拘束，她強調這次「林靜儀一定要當選」，對的路要持續走下去。

▲蔡英文全力搶救台中立委選情，預告10天內可能會來3次挺林靜儀。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.07）
▲蔡英文全力搶救台中立委選情，預告10天內可能會第三度挺林靜儀。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.07）
前立委陳柏惟助講時指出，台中這次選舉氣氛很奇怪，光是官司就有5案，有記者假民調、買票、招待里長旅遊，還有個選區藍白合一直在巧遇，中二則有詐領助理費、佔有國有地的。他強調選舉不是選貪污、亂來、捷運和醫院都開去他家的人，選民看到這些難道不生氣嗎？

陳柏惟說4年前大家好不容易推倒他們，「如果說我跟顏寬恒相比不夠好、因此被罷免，林靜儀和顏寬恒相比，則是一個天使、一個惡魔」。他感謝中二鄉親4年前的栽培，感性的說，中二選區好不容易有民主基礎、享受到自由滋味，應該繼續讓這裡走出黑暗道路、享受光明。

他說自己應該是這5年參與台灣選舉最多次的人。此時突然哽咽說「我很累」，自己曾為中二選區摔斷一隻手、和兄弟翻臉、退黨表達對民主的支持，「若這樣還說我有私心，我要宣佈如果林靜儀當選，我此生不再參與選舉」。他強調這裡是台灣最重要選區，拜託反對他、支持他的人，都能一起支持台灣的公平正義，一定要讓林靜儀當選。

▲林靜儀強調，中二從來不是搖擺州，人民為了擺脫家族政治做了許多努力。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.07）
▲林靜儀強調，中二從來不是搖擺州，人民為了擺脫家族政治做了許多努力。（圖／翻攝林靜儀臉書，2024.01.07）
接著上台的林靜儀一度想緩和氣氛，半開玩笑朝台下喊「陳柏惟你是要讓我當選還是不當選？」卻也忍不住說「講到讓人家都哭出來」。她表示日前有國外媒體訪問她，指台中是搖擺州，但她認為，中二選區從來不是搖擺州，選民在一次次選舉中期待改變，目前是已經改變、未來要繼續改變，不可能走回頭路，

林靜儀說，很多選民不捨陳柏惟被罷免，她接續陳柏惟的工作繼續做。現在她掃街時，選民已不再像4年前、2年前驚惶，態度都很自在、敢走出來和她合照。她呼籲大家13日一早就去投票，讓中二繼續繁榮歡喜、快樂自由、不要給有心監視投票的人任何機會。

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