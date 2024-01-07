台積電2019才變護國神山！謝金河曝「台灣科技業」低迷史：不容易

謝金河今（7）日在《數字台灣》節目中專訪總統蔡英文，回憶起過去8年間台灣的巨大變化，謝金河表示，在2015年時台灣經濟險象環生，那年茂德破產，力晶半導體下市，紫光的趙偉國來台，點名要併台積電，矽品，日月光，聯發科，「台灣那時候是士氣最低落的時候」。
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謝金河直指，馬政府的8年，台灣的出口成長很有限，蔡政府8年成長逾74%，這是台灣脫胎換骨的蛻變。而企業的獲利更是大躍升，2016年第一季，台灣的上市櫃公司淨利3489億元，創14季新低，台積電 那一季淨利647.8億，現在一季可賺近3000億元，全體上市櫃公司出現連續6季單季超過一兆台幣的空前紀錄。
除此之外，蔡政府建立軍工自足的產業，綠能產業也在台灣茁壯成長，離岸風機已經有283座，發電量超過1GW，還有台灣的半導體創造世界第一的競爭力，2015年台灣DRAM幾乎全倒，台積電在2019年尾逐漸有護國神山的呼聲。
謝金河認為，「台灣過去的8年是一步一腳印，穩步走上來的」，也有很多人批評台灣低薪的問題，這是過去二十年，台灣的企業都在中國投資，製造業被連根拔起，台灣的海外生產比重一度超過60%，後來沈榮津出任經濟部長，台商回台投資三大方案，才逐漸解決這個長年沈涸，「把2015，2016的經濟數據拿出來比對一下，台灣真的很不容易！」