高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

要讓蔡總統政策走下去　陳其邁：選舉不是實驗、選擇不能重來

▲高雄市長陳其邁說，蔡英文總統執政8年，看到她對高雄的支持，所以要讓蔡總統的政策持續走下去，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，這句話，高雄人應該感受最深。（圖／賴辦提供）
▲高雄市長陳其邁說，蔡英文總統執政8年，看到她對高雄的支持，所以要讓蔡總統的政策持續走下去，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，這句話，高雄人應該感受最深。（圖／賴辦提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

選前超級黃金周，民進黨、國民黨、民眾黨不約而同都在高雄進行大造勢活動，民進黨造勢在晚間登場，直到高雄市長陳其邁上台時，現場已經破10萬人，支持群眾蔓延至一旁道路，陳其邁說，蔡英文總統執政8年，看到她對高雄的支持，所以要讓蔡總統的政策持續走下去，「選舉不是實驗、選擇不能重來」，這句話，高雄人應該感受最深。

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陳其邁指出，大家記得2017年國民黨是怎樣對待高雄嗎？國民黨在立法院擋前瞻預算，當時擔任國民黨團副書記長的蔣萬安，他說前瞻是「為了選舉綁樁花大錢」，說「輕軌未來會不會成為蚊子車廂？」抹黑高雄的環狀輕軌，這是甚麼樣的心態，讓蔣萬安認為中南部蓋捷運會變蚊子建設？難道政府的責任，不是應該不分東西南北，把全國人民照顧到好？難道不是嗎？

還有國民黨總統候選人侯友宜的發言人，嫌全台灣漁獲量最多、船舶噸位最大的「前鎮漁港」改建太貴，說中央獨厚高雄，藍綠有別。但事實是，前鎮漁港做為年產值將近300億的國際大港，50年沒改建過，漁獲丟在地上賣不符合國際衛生標準，漁工下船連洗澡的地方都沒有，如果不是前行政院長蘇貞昌疼惜漁民朋友，大魄力讓漁港翻新，除了照顧漁民權益，更重要的，是讓台灣的遠洋漁業在國際更有競爭力。

陳其邁說，「選對的人、走對的路」蔡英文總統執政8年，看到她對高雄的支持、人民對他的肯定，所以要讓蔡英文總統的政策持續走下去，如果換黨換人做，現在正在蓋的捷運、規劃中的國道7號、發展中的半導體產業聚落，是不是會停下來？過去10年，大家一起打拚的，高雄進步的腳步會不會也停下來？「選舉不是實驗、選擇不能重來」，這句話高雄人應該感受最深。

陳其邁強調，如果換黨換人做，走回馬英九時代國民黨政府的老路，執著於「一個中國」的九二共識，推動服貿、貨貿把台灣經濟鎖進一中市場；當時放任中國挖角台灣高階技術人才，更差點讓中國併購台灣的半導體晶圓廠。大家想想看，台灣現在如果沒有全世界第一的台積電，就只能看中國臉色，如何成為世界的台灣，所以要拜託大家1月13號一定要出來投票，讓賴清德、蕭美琴支持高雄繼續前進，高雄8席立委全部都當選，一起為高雄、為台灣的未來努力。

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