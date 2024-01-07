要讓蔡總統政策走下去　陳其邁：選舉不是實驗、選擇不能重來

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還有國民黨總統候選人侯友宜的發言人，嫌全台灣漁獲量最多、船舶噸位最大的「前鎮漁港」改建太貴，說中央獨厚高雄，藍綠有別。但事實是，前鎮漁港做為年產值將近300億的國際大港，50年沒改建過，漁獲丟在地上賣不符合國際衛生標準，漁工下船連洗澡的地方都沒有，如果不是前行政院長蘇貞昌疼惜漁民朋友，大魄力讓漁港翻新，除了照顧漁民權益，更重要的，是讓台灣的遠洋漁業在國際更有競爭力。
陳其邁說，「選對的人、走對的路」蔡英文總統執政8年，看到她對高雄的支持、人民對他的肯定，所以要讓蔡英文總統的政策持續走下去，如果換黨換人做，現在正在蓋的捷運、規劃中的國道7號、發展中的半導體產業聚落，是不是會停下來？過去10年，大家一起打拚的，高雄進步的腳步會不會也停下來？「選舉不是實驗、選擇不能重來」，這句話高雄人應該感受最深。
陳其邁強調，如果換黨換人做，走回馬英九時代國民黨政府的老路，執著於「一個中國」的九二共識，推動服貿、貨貿把台灣經濟鎖進一中市場；當時放任中國挖角台灣高階技術人才，更差點讓中國併購台灣的半導體晶圓廠。大家想想看，台灣現在如果沒有全世界第一的台積電，就只能看中國臉色，如何成為世界的台灣，所以要拜託大家1月13號一定要出來投票，讓賴清德、蕭美琴支持高雄繼續前進，高雄8席立委全部都當選，一起為高雄、為台灣的未來努力。
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