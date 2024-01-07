江肇國辦搖滾音樂會 暢談打造台中為音樂創作天堂

選戰進入倒數，台中市民進黨立委候選人江肇國，繼昨晚在樹仁公園邀請管樂團舉辦親子音樂會後，今晚又前進大慶夜市辦搖滾音樂會，吸引近千年輕朋友與逛夜市民眾湧入同樂。江肇國更走進人群，與群眾隨著旋律扭腰舞動，氣氛嗨翻了。江肇國表示，音樂是可以拉近人與人之間距離，在選戰最後衝刺的週末，用歡樂的音樂時光與大家同樂，希望不同族群都有機會享受音樂的美好。
記者金武鳯/台中報導
江肇國指出，享受音樂是不分族群年齡，大家可以一起同樂。他自己年輕時也曾追隨音樂、獨立樂團表演，許多的夜晚更在各Livehouse間度過。他表示，自己將用喜愛獨立樂團的經驗，推動台中成為音樂、藝文工作者創作培育天堂。
江肇國表示，推動台中音樂發展是他當選立委後，將積極推動的政策之一。對此他更曾找過台中在地音樂人老諾、立法委員同時也是閃靈樂團主唱林昶佐等人，暢談未來台中音樂展演空間的規劃。他說，現在台中缺乏適當的展演空間，讓許多在地有潛力的樂團都必須到其他縣市發展。他認為，台中應該要有能夠培育在地音樂人才的管道及場域。
今晚的搖滾音樂會邀來董事長樂團、九天民俗技藝團、P!SCO、OBSESS、機踏車樂團等輪番演唱，現場湧入上千民眾，大家隨著旋律舞動，江肇國也開心的走下舞台，與大家一起舞動，甚至玩起「衝撞」，讓他大聲直呼好過癮，好像回到年輕時的歡樂時光。
江肇國說，自己的選區內有多所學校，有相當多年輕朋友，現在正值大學生期末考前一週，今晚的搖滾之夜，希望讓學生們在考前緊張讀書之餘，暫時放鬆心情，一起搖滾一番。