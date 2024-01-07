選對的人走對的路　陳其邁：讓高雄繼續前進

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陳其邁表示，作為高雄市長自己要跟大家說，大家這一票很重要，會決定高雄是否要將續前進，還是要走回頭路。他指出，大家都知道今年元旦，高雄的環狀輕軌成為台灣第一個捷運路網，雖然中間被前市長停工了2年，但是自己當市長後，有鄉親的支持，輕軌從停工到復工終於順利成圓。
陳其邁說，很多人跟他說高雄進步很多，因為他們正走在一條正確、進步的道路。他提到，前市長把年輕最愛的大港開唱停辦，自己上任後立刻恢復大港開唱，過去不僅大港開唱年年唱，國際天團也都來唱，去年總共有113場的演唱會，140萬人來到高雄，光是世運主場館，就有45億的演唱會經濟。
陳其邁也指出，自己到新北、台北助講，大家都稱讚高雄，因為高雄已成為最迷人的演唱會之都。他說到他們一起會高雄的未來打下厚實的基礎，因為中央、地方的合作，以及總統蔡英文的堅持，現在高雄擁有最先進的兩奈米製程，台積電把最重要的資產在高雄佈局，高雄成為半導體先進製程的核心樞紐。
陳其邁要提醒大家別忘了，2017年前瞻計畫在審查的時候，民進黨高雄市的8席立委看緊荷包，支持高雄守護台灣，而當時的國民黨立法院黨團書記長、台北市長蔣萬安說前瞻是為了要選舉，綁樁花大錢，輕軌會不會變成養蚊子車廂？自己要問大家，輕軌有成為蚊子捷運？陳其邁也想問蔣萬安，國民黨的黨團這是什麼心態，讓你覺得南部蓋捷運就會養蚊子？
陳其邁也提前鎮漁港並說到，自己很擔心國民黨執政後，不知道前鎮漁港的改建會不會停下腳步，所以他要告訴大家，選對的人，走對的路，高雄正走在進步的道路上，所以一定要讓蔡英文的路線延續下去。
陳其邁表示，要是換黨換人做，正在蓋的捷運、國道7號等不知道會不會停下來？過去從陳菊到自己，大家一起打拚，高雄的進步會不會停下來？所以自己說，「選舉不是實驗，選擇不能重來」，這句話應該高雄人感觸最，如果換黨換人做，執著於國民黨的老路，「中國要是併吞台灣，台灣有辦法變成世界的台灣嗎」？