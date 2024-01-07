高雄侯康大造勢！現場湧12萬人　韓國瑜霸氣喊「把選票爆炸出去」

高雄造勢湧6萬人　柯文哲進場走10分鐘演說批民進黨缺德

▲柯文哲今天於高雄鼓山區進行造勢，主辦單位表示現場湧6萬人。（圖／民眾黨提供）
▲柯文哲今天於高雄鼓山區進行造勢，主辦單位表示現場湧6萬人。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

選前黃金週，藍綠白三陣營今（7）日都選在高雄舉辦大造勢，民眾黨總統候選人柯文哲今天於高雄市鼓山區舉辦造勢活動，現場喊出6萬人參與，柯文哲進場時也花了10多分鐘，才走到台上，氣氛熱烈。柯文哲演說時表示，政治不難，做對事情、不對的不要做、認真做事就好。他也批評賴清德，台灣現在有五缺，還缺蛋缺疫苗，最重要的是最「缺德」。

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柯文哲晚間在高雄神農路舉辦封街造勢，柯文哲於晚間約8時18分抵達會場，柯文哲被支持者夾道歡迎，短短300公尺，柯文哲與副手吳欣盈走了快15分鐘，引爆現場最高潮，主辦單位高喊現場已經湧入超過6萬人，現場支持者高喊台灣的選擇柯文哲、唯一的選擇柯文哲、義無反顧批一次」、「棄藍綠、保台灣」。

柯文哲上台致詞時說，他在想將來歷史上會怎麼記載2024這一場大選，這是新政治跟舊勢力的對決，也是一個理性、務實、科學跟意識形態的對決，更重要的是，它是一個公民運動跟傳統的樁腳政治的對決。他說，今天支持這到這裡，並不是用遊覽車載來的、不用發便當、不用雙主菜，最主要的是一個共同的理念。


柯文哲表示，過去人家在講，在高雄推顆西瓜出來選都贏，只要是綠的，但他知道高雄市民內心還是渴望一個改變、一個新政治、一個新文化，過去大家常說國民黨是黨國政治，但在高雄卻出現另一種黨國、新權貴，「新潮流」。

柯文哲強調，其實政治沒有想像那麼困難，政治只有3件事情，「對的事情做，不對的事情不要做，還有認真做」，但常常就是壞人讓政治變得複雜困難。

柯文哲說，之前賴清德當行政院長的時候，當時的工商業就說台灣有五缺，缺水、缺電、缺工、缺地 、缺人才；結果將近六年後的今天，台灣還是五缺，而且不只是缺這五樣，還缺蛋、缺疫苗、缺快篩，甚至連衛生紙都缺，「真厲害」，所以去年年度票選字是「缺」，他要跟大家說，更重要的是民進黨「缺德」。

柯文哲指出，這次選舉如果民進黨倒了，卻換了國民黨上台，會覺得台灣因此有改變嗎？台灣終於有一次可以同時下架民進黨與國民黨，因此要把民進黨弄下來，但絕不能讓國民黨上去。

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