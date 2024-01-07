日本藥妝店祭「限藥令」！每人限購1盒 原因曝光：非針對觀光客
日本是許多台灣人出國的首選，當地藥妝店更是必逛的行程，許多人回來之前總會買上幾合利他命等藥品。不過醫師林氏璧提醒，日本最大藥妝店松本清開始進行限購令，每人只能購買一個感冒藥，這其實「不是針對觀光客」，而是為了因應日本政府制定相關法規。
記者潘毅／綜合報導
林氏璧今（7）日在臉書社團「日本自助旅遊中毒者」上發文提醒，最近日本藥妝店出現感冒藥限購的狀況，人在當地的台灣網友回報，松本清現在規定一人限買一個感冒藥，就算不同品牌也是一樣只能買一個，不管是漢方葛根湯、鼻炎膠囊，都得經藥師宣讀注意事項、刷取藥師卡程序後才能購買，若沒有藥師時則會拉下拉簾停止販售藥物。
林氏璧指出，目前不清楚是否每間松本清分店都採取同樣的限藥措施，不過近來日本新冠肺炎、A型鏈球菌、呼吸道融合病毒的流行區線都在上升，反倒是流感的曲線下降。
許多飛往當地的台灣旅客也紛紛遇上了限購令「去過三家松本清，都是一本護照一罐感冒藥」、「松本清店員會特別叫藥師過來詢問，有些藥還一本護照只能限購一瓶」。
不過隨後也有內行網友指出，日本當地藥局祭出限購令並非針對觀光客，而是為了因應日本厚生勞動省關於濫用藥物新法規所推行的措施，避免發生藥物濫用之情況。