小北百貨「救了一堆家長」！29年間擴展190間店　行家曝超神策略

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雪倫解釋，進在地品牌的好處在於客人較不容易進行比價，此外很多國際大品牌，都會花很多廣告費，商品本身都已經加入這些成本，因此小北主打「販售在地品牌，維持平價薄利多銷的策略」。
小北百貨目前共有190間分店，而且都維持24小時營業模式，在人力成本高漲的年代，為何還能保持營利？雪倫也指出：「只要是賺錢的小北百貨，他都會拿15％出來給員工認股，一半讓員工拿錢出來認，一半是老闆給的乾股」，這樣的做法讓員工都非常拚命，自然也較不會有人力短缺，或是人力流動快的情況。
此外，小北百貨販售的商品大多是可以放好幾年不會壞的商品，這也代表他們沒有銷貨的時間壓力，雪倫也指出，這特色其實也與小北老闆的喜好有關，「因為小北百貨的老闆過去是賣海鮮的，但海鮮都是一天就壞了，所以老闆現在比較喜歡不會壞的東西」。
影片曝光後立刻引發熱議，更不少學生家長跳出大讚：「小北真的很重要， 一堆小朋友快睡前才想到要買水彩，就看到小北一堆無奈的家長在裡面開班親會」、「勝在方便、東西齊全、24H，應急的時候通常不會在乎東西稍貴一點」、「小北就是你需要的時候它都在」，同時也是許多上班族購買日常生活用品的最佳去處。