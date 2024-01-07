全家福袋漲價！她拆開見「店員制服」傻眼　眾眼睛全亮：人品爆發

小北百貨「救了一堆家長」！29年間擴展190間店　行家曝超神策略

▲小北百貨被譽為「台版唐吉訶德」，各種日常用品都能在裡面找到，甚至還有著24小時營業的特色，更被許多家長奉為「救星」。（圖／翻攝自Google Map）
▲小北百貨被譽為「台版唐吉訶德」，各種日常用品都能在裡面找到，甚至還有著24小時營業的特色，更被許多家長奉為「救星」。（圖／翻攝自Google Map）

記者潘毅／綜合報導

小北百貨被譽為「台版唐吉訶德」，各種日常用品都能在裡面找到，甚至還有著24小時營業的特色，更被許多家長奉為「救星」，對此，專門分析市場品牌的網紅雪倫，也點出小北百貨站穩腳步的超神策略。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「為何小北百貨能屹立不搖？」團購主雪倫日前拍攝影片分析解釋：「小北百貨其實是隱藏霸主，比較會進一些在地的品牌，不是那種國際大牌，這樣不但可以維持一定利潤，也能保持平價」。

雪倫解釋，進在地品牌的好處在於客人較不容易進行比價，此外很多國際大品牌，都會花很多廣告費，商品本身都已經加入這些成本，因此小北主打「販售在地品牌，維持平價薄利多銷的策略」。

小北百貨目前共有190間分店，而且都維持24小時營業模式，在人力成本高漲的年代，為何還能保持營利？雪倫也指出：「只要是賺錢的小北百貨，他都會拿15％出來給員工認股，一半讓員工拿錢出來認，一半是老闆給的乾股」，這樣的做法讓員工都非常拚命，自然也較不會有人力短缺，或是人力流動快的情況。

此外，小北百貨販售的商品大多是可以放好幾年不會壞的商品，這也代表他們沒有銷貨的時間壓力，雪倫也指出，這特色其實也與小北老闆的喜好有關，「因為小北百貨的老闆過去是賣海鮮的，但海鮮都是一天就壞了，所以老闆現在比較喜歡不會壞的東西」。

▲連鎖生活百貨商店「小北百貨」自1994年創立，裡頭各種類型的商品都有賣，可說是社區鄰里的好鄰居，目前全台共有190間分店。（圖／信義房屋提供）
▲連鎖生活百貨商店「小北百貨」自1994年創立，目前共有190間分店，小北百貨展主打平價和方便的路線。（圖／信義房屋提供）
影片曝光後立刻引發熱議，更不少學生家長跳出大讚：「小北真的很重要， 一堆小朋友快睡前才想到要買水彩，就看到小北一堆無奈的家長在裡面開班親會」、「勝在方便、東西齊全、24H，應急的時候通常不會在乎東西稍貴一點」、「小北就是你需要的時候它都在」，同時也是許多上班族購買日常生活用品的最佳去處。

日本藥妝店祭「限藥令」！每人限購1盒　原因曝光：非針對觀光客

每天早上6點到甜甜圈店卡位！最強貓客人曝光　老闆認證：牠是VIP

台灣好市多「經典熟食」凍漲20年！會員喊必買　美國也有相似案例

超怕收到彌月禮盒！新手父母「給驚喜變驚嚇」　全場認了：超麻煩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選