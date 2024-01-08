分析：紅海危機源於國際綏靖政策失敗與短視

以哈戰爭進入第4個月　約旦促華府施壓以色列停火

▲以哈戰爭今天進入第4個月，約旦國王阿布杜拉二世對美國國務卿布林肯說，華府得擔負起施壓以色列立即停火的重要角色，並警告戰爭如果持續下去，將出現「災難性的後果」。圖為以色列坦克進攻加薩資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以哈戰爭今天進入第4個月，約旦國王阿布杜拉二世對美國國務卿布林肯說，華府得擔負起施壓以色列立即停火的重要角色，並警告戰爭如果持續下去，將出現「災難性的後果」。圖為以色列坦克進攻加薩資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社安曼7日綜合外電報導）以哈戰爭今天進入第4個月，約旦國王阿布杜拉二世對美國國務卿布林肯說，華府得擔負起施壓以色列立即停火的重要角色，並警告戰爭如果持續下去，將出現「災難性的後果」。

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布林肯（Antony Blinken）昨晚抵達約旦，今天會見阿布杜拉二世（King Abdullah II）。他接著還將訪問卡達，最後以造訪阿拉伯聯合大公國結束今天行程。

路透社報導，布林肯在約旦首都安曼（Amman）期間，造訪了聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）一座倉庫，裡頭儲放準備送往加薩的罐頭食品。

世界糧食計劃署巴勒斯坦事務負責人特納（Laura Turner）與布林肯見面前說，布林肯應推動停止衝突，以及讓以色列擴大開放通往加薩北部的邊界關卡。

特納表示：「我們沒辦法接觸到那裡的人民已經6個星期，而且我們最擔心那裡的人。」他還說，從加薩南部送往北部的援助，半路就被其他亟需糧食的巴勒斯坦人拿走。

布林肯說，美國努力保持援助加薩管道的開放，並讓管道數量增加。他表示：「我們極其關注加薩男女和幼童非常艱困且的確正在惡化的糧食處境，我們全天候都在處理這件事。」

這場戰爭始於巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日攻擊以色列南部，殺害1200人並擄走240名人質。

布林肯稍晚訪問卡達首都杜哈（Doha）時，也會討論到釋放人質的問題，據信卡達之前斡旋的協議破裂後，還有100多名人質在哈瑪斯手中。

另一方面，根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，以色列昨夜與今晨的空襲，造成加薩至少64人喪生，兩名記者因乘坐的汽車被擊中而身亡。

法新社通訊記者回報，以色列轟炸行動也在加薩南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）和靠近埃及邊界的拉法（Rafah）地區奪走其他平民的性命。許多流離失所的加薩人都在這兩地避難。

加薩衛生部接著又說，過去24小時共記錄到113死，而自以哈戰爭爆發後，已有至少2萬2835人死在被圍困的加薩、5萬8416人受傷。

約旦河西岸（West Bank）也再度出現致命暴力事件，流血程度為近20年內首見。

以巴兩方的消息人士說，以色列今晨空襲約旦河西岸的哲寧市（Jenin），造成7名巴勒斯坦人死亡，一名女性以色列邊防警察則因車輛被路邊炸彈襲擊而喪生，還有一名以色列平民在雷馬拉（Ramallah）北部另一起事件中喪命。

布林肯示警，必須結束「無止盡的暴力循環」。

美國呼籲以兩國方案（two-state solution）結束這場衝突。在拉法一處收容流離失所者的營地，一些巴勒斯坦人要求美方說到做到。

一名無家可歸的76歲老翁說：「我們希望（布林肯）此行是為了造福我們、助益和平，以及遵照聯合國決議…及美國一直呼籲的，在猶太國家旁邊建立一個巴勒斯坦國。」（譯者：楊昭彥）1130107

 

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