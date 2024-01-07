NBA／詹皇38歲生日派對有多瘋！搞笑藝人Kevin Hart與Adele都到場
NBA洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James近期度過39歲生日，他不但邀請不少名人到場，搞笑藝人Kevin Hart，以及LeBron 旁邊的經紀人兼好友Rich Paul與Adele都出席盛會，詹皇也定調這次派對要走「復古奢華」，人人都頂著70、80年代的爆炸頭，到場為他慶賀。
記者吳政紘/綜合報導
LeBron James雖然在生日派對看似開心，但他在場上卻不愉快，不但是因為湖人隊戰績不如預期，他也被認為可能轉隊，湖人隊更衣室，也有茶壺風暴。
湖人射手Austin Reaves雖然是二線球員，但他在比賽後對媒體透露，輸球的感覺很糟，Austin Reaves在賽後採訪中表示。「無論什麼時候，只要我們輸了，更衣室裡的氣氛就會變得不活躍了。我們依然熱愛彼此，我們只是對輸球感到沮喪。如果我們輸了比賽，更衣室裡的氣氛還很好的話，那我就要開始擔心了。」
湖人主將Anthony Davis依舊是狀況很好，但是39歲的LeBron James本季的表現並沒有十分突出，當然也跟他的年紀有關。
湖人隊8日將出戰快艇隊，同城對決精彩可期，也要看LeBron James怎樣面對球隊低潮時，做出改變，以及迎接他生日後的第一場重要比賽。
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