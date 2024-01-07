鳳山造勢湧12萬人擠爆！賴清德喊話他和蕭美琴準備好了

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賴清德到場時偕同蕭美琴、蘇貞昌與所有立委候選人一同上台，受到現場超過12萬名高雄鄉親熱烈歡迎，全埸高喊「總統好」、「賴清德凍蒜」、「台灣美德、站出來」，「1月13、出門投票」充分展現高雄鄉親挺台灣、挺民主的精神。
賴清德表示，因為過去選對的人，走對的路，才有今天高雄的繁榮進步，這是所有高雄人努力打拼的成果，這次大選敬請大家支持賴清德、高雄8席立委，讓高雄繼續走在正確道路上，讓台灣繼續走入世界。
賴清德說，自己在《在路上》影片說蔡英文開車開得很穩，蔡英文領導國家確實很穩健，蔡英文已將鑰匙交給賴蕭，自己開車一樣很穩，邀請大家一起上車。
賴清德指出，台灣正走在進步改進的道路上，也一起完成非常困難任務，前總統馬英九曾說，要減輕年輕世代負擔，但最後都跳票，年輕人起薪停在22K，是蔡英文就任後，才開始加薪減稅，增加福利，長照2.0到0-6歲國家一起養，社會住宅、租金補貼，這8年一項項都做到了。
賴清德強調，賴清德、蕭美琴是3組候選人中最有經驗、能力、決心的人，也是唯一一組提出國家希望工程、施政藍圖的人，均衡台灣、國家建設計劃的候選人，「我們是最好準備的一組」。
隨即賴清德拋出「3項團結」，要帶領台灣繼續向前，首先是民主力量要團結，要結合社會認同民主，熱愛自由的好人才，一起建設國家，讓台灣人民安居樂業。
其次是國家朝野要團結，賴清德指出，選舉是一時的，國家利益才是長久的，未來他們會建立國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益的政黨文化，發揮民主精神，團結朝野一致對外，在外交國防兩岸路線上，台灣人要一條心，才能打造堅韌永續的國家。
第三則是民主陣營要團結，賴清德認為，現在的台灣已經是世界的台灣，「我們堅定的信賴台灣，並與民主陣營肩並肩站在一起，持續深化交流合作，讓台灣成為世界的台灣；面對中國威脅，我們更要同心協力，團結一致，一起走在民主和平，創新和平，以及公益永續的道路上」。
此外，賴清德提醒在場支持者說民進黨國會要過半，立院支持民主進度的人數足夠，引擎才有力量，才能推動國家進步；賴清德表示，過去他擔任過立委，就是朝小野大，國民黨一共阻擋69次軍售案，最後軍購案無疾而蹤，讓台灣失去提高國防力量的好機會，因此若民進黨沒過半，再度朝小野大，那國家會陷入衝突、停滯不前。