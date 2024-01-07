「我就是給馬文君佣金的人！」郭璽南投助講下跪　哭籲下架賣國賊

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郭璽不斷砲轟馬文君，他說南投鄉親給了馬文君14年，她14年來全在國防外交委員會，可是她看不懂英文，怎麼當外交委員監督國防？郭璽指馬文君一直在搞軍火，收佣金、回扣，而曾經給她佣金和選舉經費的人，「就是我郭璽本人」。
郭璽說，鄉親支持馬文君14年，她也賺夠了，每個月付6000元就能住700坪豪華莊園，莊園內停的全是日本、德國等國的高級進口車，竟然還在臉書貼文問大家「這些年『誰』最有錢」？
他指馬文君是被韓國媒體報導、全世界都知道的「親中立委」，還吃定南投，以為就算再怎麼爛，鄉親也一定會選她。他懇求鄉親別再支持出賣國家的賣國賊，也別支持一直要把台灣送給中國的「侯康配」。
郭璽越講越激動，批評馬文君是「老女人」、吃得「肥成那樣」，並說「若有一句謊言，我天打雷劈」，甚至突然大喊「我給你們跪了」，直接在台上對群眾下跪，哭著拜託南投人覺醒，別讓那種人再當下去，嚇得蔡銘軒急忙跑上台攙扶郭璽。
馬文君指郭璽的指控毫無根據，已涉及《誹謗罪》與《選罷法》意圖使人不當選，將對他提告，也呼籲檢調盡速徹查郭璽等人在潛艦案涉及的嚴重弊端。她重申身為國會議員就是監督政府、為人民看緊荷包，民進黨無法遏止弊端，只會對她抹黑抹紅，相信選民眼睛是雪亮的，會厭倦且會換掉黑金沉淪的執政黨。至於郭人身攻擊、侮辱女性的言論，以及邀請這種人登台的候選人與政黨，則交由社會公評。
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