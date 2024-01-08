不滿邱顯智拍片批黃國昌　前高市議員林于凱退出時代力量

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如果覺得民眾黨不OK，那麼關鍵的2022新竹市長之戰，為何沒有遵循當初的承諾出來一戰？2020靠著黃國昌的支持進入立法院，2022畏戰讓時代力量失去最關鍵的一次機會，這才應該問問，有沒有對得起過去的夥伴。
林于凱說，時代力量還是有很多優秀的政治工作者在努力，也還乘載著許多弱勢人民的需要，但這種精心安排的對前黨員的攻擊，不會讓時代力量變得更好，也不會讓台灣第三勢力更茁壯。
林于凱表示，他尊敬邱顯智在民間司法救援的努力，但對於政治上一再刻意權謀的對外放話、在司法偵查階段直接對未受判決之黨員落井下石、在應遵守承諾之時沒有擔負起所承諾之責，這才是你應該要向外界說明的，你的從政初衷真心話是什麼？
林于凱強調，他還是期待台灣社會，能給予真正守護基層人民權益的政治人物支持（包含王婉諭及邱顯智，他們還是人民需要的立委），讓他們能夠在岡位上，為人民的需要發聲，但對於單一政黨，已經不存在實質信任的對話，他打從內心無法繼續團隊奮戰，「即日起，我宣布辭去時代力量所有職務，退出時代力量」，但他相信時代力量，從以前到現在，都是最能為基層人民發聲的政黨，未來即便不再有黨員身分，他還是會用行動支持願意替弱勢發聲的政黨 /政治人物。