高球／錢珮芸抓老鷹、上演大逆轉　喜迎台巡賽生涯第9冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
第18洞意外射鷹成功氣勢大漲的錢珮芸，出發後的高度競爭力比起前一天收尾表現也不遑多讓；上午打到第5洞後技驚四座的她再次補進老鷹，為之後的勝果奠定基礎。
針對全程突出表現，她在賽後表示：「信誼球場的草紋真的很重，一開始幾洞我還抓不下鳥，第5洞開球後落進球道右側長草，然後我意識到第二桿114碼的路線還蠻直的，上果嶺後肯定不太會停，所以我選擇拿50度挖起桿用力打，結果就打進了，此時我開始覺得自己（奪冠）是有希望的。」
錢珮芸認為對手不管是鐵桿或推桿都具備相當紮實的實力，而自己在之後的幾洞攻果嶺都無法靠近旗竿，留下的抓鳥推桿機會都蠻遠，因此比賽中段遲遲無法拉近與劉嬿之間的桿數差距，錢珮芸直到對手在第13洞崩盤後才幸運逆轉，然而後面在對手緊追的情況下也產生不小的壓力。
她回憶下午關鍵時刻也認為自己真的蒙幸運之神眷顧，最終一路順利獨走領先直到比賽結束：「在劉嬿第13洞雙柏忌、自己在第14洞又補進小鳥後，我就覺得自己可以幸運拿下冠軍，結果比賽就是什麼情況都有可能發生，第15洞遇到一些狀況，開球進去沙坑，第3桿還得面對220碼逆風，這球拿五號木桿打明顯距離還是不夠，結果切上果嶺後留下4碼距離，幸好有對手推桿路徑可以參考，讓我這洞有驚無險的救平標準桿，最後順利站上頒獎台。」
以亞軍作收的劉嬿儘管因為意外與勝利擦身而過，但對於自己三天下來的整體表現還算滿意：「不只關鍵的那一洞，許多洞推桿（如第1洞Birdie推桿）真的都蠻可惜的。Par 5第13洞第2桿的切球過於大力，再加上後兩個推桿路線都沒有判斷的很正確，造成三推，整個後9洞其實我也為自己製造很多機會，但除了第16洞外其他都沒把握住。」
雖然未能為職業生涯再添一勝，但劉嬿為自己去年到今年的個人成長幅度，透過這場比賽的高競爭力獲得實現感到開心。