外媒曝中國「飛彈充水、發射井故障」！惹怒習近平整肅貪腐軍方
中國政軍高層近日頻傳大地震，去年12月29日全國人大常務委員會才撤銷了9名高階將領的代表資格，其中就有5人與火箭軍有關，中國前國防部長李尚福也於去年10月被免職，消息指是因共軍貪腐嚴重，加上涉嫌提供情報給美方才會遭習近平肅清。近日外媒《彭博社》又披露，美國情報顯示，中國軍方普遍貪腐，甚至還出現飛彈以水而非燃料裝填、大片飛彈發射井無法有效運作的情況。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導引述消息人士指出，中國火箭軍乃至整個國防工業內部貪腐嚴重，導致美國認為，已影響中國對其整體軍事能力的信心，尤其是在火箭軍方面，也使習近平部份軍隊現代化優先事項受挫，習近平原已投入數十億美元，意在實現2027年中國軍隊現代化的目標，其中的關鍵便是在入侵台灣一事扮演關鍵角色的火箭軍，因此評估未來幾年，習近平不太可能考慮採取重大軍事行動。
過去約半年的時間裡，中共內部的貪腐調查已涉及至少10多名國防高層，不排除是中國現代史上，對軍隊進行的最大規模打擊。
報導提到，美國的情報發現，中國有些飛彈充滿水而非燃料，中國西部部分飛彈發射設施存在功能缺陷，恐難以有效發射飛彈，這些都顯示中國在戰爭方面的能力令人懷疑。
不過，知情人士也透露，雖然嚴重的貪腐問題讓習近平不得不展開大規模整肅，但他的權力並未因此就被削弱，相反的，由於他罷黜高階軍官，包含自己曾提拔過的人，顯示他對共產黨內部的掌控仍然牢固。此外，積極提升軍紀、消除貪腐，也使中國軍隊有望做好「長期作戰」準備。
截至發稿時間為止，美國國家安全委員會發言人、中國國防部皆沒有回應《彭博社》置評的請求，美國情報機構的有關評估內容尚未被獨立核實。