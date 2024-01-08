高端疫苗合約遲未公開 黃國昌酸：英系陳時中給新潮流賴清德難看
民進黨總統候選人賴清德去年底在辯論會上表態，支持公開高端疫苗合約，不過迄今已逾1周，仍無進展。民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（8）日在臉書批民進黨，針對高端疫苗合約是否公開，大玩兩面手法，覺得十分可笑，民進黨把人民當傻瓜的態度，印證他所說，「民進黨不下台，高端沒真相」，這種又搞黑箱、又不斷說謊的傲慢政府，下台，真的剛好而已！
記者何哲欣／台北報導
黃國昌回顧，一開始是賴清德說贊成公開合約，但行政院副院長鄭文燦說衛福部會和高端協商，公布時間由兩者決定，接著行政院長陳建仁放假訊息，說合約公開必須由高端開「股東會」同意，接著衛福部長薛瑞元再打臉陳揆，說解密需由「董事會」開會決議，衛福部將持續與對方聯繫，但時間無法預測，最後是當時的衛福部長陳時中說，簽過約的合約，可以任意公開嗎？並批評「對合約不尊重，這種人當總統必然是個災難」。
黃國昌不滿，一個政府，態度反覆，令人瞠目結舌。現在是英系的陳時中在給新潮流的賴清德難看嗎？更離譜的是，民進黨政府擺出一副「是高端不願意公開」的姿態，但問題是，高端疫苗在2021年5月30日發布的重訊第六點，卻明確的說：「依採購機關要求，合約其他細節不予公開。」合約不公開當初就是衛福部要求的啊，現在是在演哪一齣？還是說高端發布虛偽不實的訊息，那金管會要不要處理？
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