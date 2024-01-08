汪峰離婚章子怡！前女友突發文「求復合訊息曝光」：我電話沒變
國際影后章子怡和大陸歌手汪峰去年10月底宣布離婚，結束8年婚姻。汪峰舊愛葛薈婕，同時也是他大女兒的生母，不過兩人分的不愉快，葛薈婕不時會透過社群怒罵汪峰渣男。對於汪峰三度離婚，當時葛薈婕表示「確實也挺解氣的」。6日葛薈婕突然在微博上喊話汪峰，要他聯絡自己，但貼文在半小時內就已刪除。
記者薛羽彤／綜合報導
葛薈婕年僅17歲就為汪峰生女，汪峰卻不願意踏入婚姻，且在她懷孕期間就已出軌，葛薈婕和汪峰分手後一度想輕生，日後她談及汪峰，全是負面言論。6日葛薈婕突在微博上發文，「汪峰，既然你已經又離婚了，請聯繫我，電話號碼我一直沒變，後四碼你肯定知道的，你換了電話，我聯繫不到你！麻煩你電話我！謝謝！」
葛薈婕痛恨汪峰眾人皆知，6日她卻突然發出要聯繫汪峰的貼文，令人看得相當困惑，網友們紛紛猜測葛薈婕想要復合，也有人猜測她是想連絡自己的親生女兒，不過貼文大約短短半小時就已刪除。當時章子怡和汪峰離婚一事，葛薈婕表示：「我自己個人覺得，我和老汪分開這麼久了，孩子也這麼大了，不要影響到孩子就好，他們倆個感情的事對我來說不痛不癢」，如今又喊話要聯繫汪峰，到底為何事，只有葛薈婕自己知道了。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁