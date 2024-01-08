CES熱！台股早盤漲逾140點 PC與AI概念股旺旺來、宏達電飆漲停
美股上週五（5日）終止連黑，四大指數皆收漲，而台北股市今（8）日早盤漲逾140點，來到17662點附近，漲幅0.8%。權值王台積電早盤漲6元，來到582元，漲幅0.8%。美國消費電子展將CES登場，相關PC、AI概念股強勢表態，像是華碩、宏碁漲2到3%，英業達、技嘉與緯創漲幅也有1到2%。而航海王則是趴地摔2到3%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數5日上漲25.77點，或0.07%，收37466.11點；那斯達克指數上漲13.77點，或0.09%，收14524.07點；標普500指數上漲8.56點，或0.18%，收4697.24點；費城半導體指數上漲24.63點，或0.63%，收3933.49點。
受到美股激勵，而台北股市今（8）日早盤漲逾140點，來到17662點附近，漲幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6元，來到582元，漲幅0.8%。其他重要電子股，如聯發科漲1.3%。今日「航海王」臉綠走跌，陽明、長榮與萬海跌2到3%，其他也綠光罩頂，榮運、新興、裕民、中航、慧洋、台航、四維航跌2到4%。
由於美國消費電子展CES登場，宏達電飆漲停，來到53.7元。再加上AI PC話題持續發燒，PC相關如藍天漲逾7%，仁寶與微星漲2%以上，宏碁與華碩也強勢表態，分別漲3.8%與2%。友達同樣走升2%。另外，廣達與緯穎漲0.4%、技嘉漲緯創漲1.5%以上，英業達漲逾2%。