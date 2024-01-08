寶成越南廠發放19.5億年終獎金！平均每人約兩萬 共八個工廠
越南景氣自前年底衰退，全球需求銳減導致工廠訂單大幅度下降，也影響員工的福利。寶成集團在6日公布越南廠年終獎金發放總額約1.5兆越南盾（約等同於新台幣19.5億元），平均每人可領1600萬越南盾（約等同於新台幣2.08萬元），比去年縮水大約一成。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，寶成集團6日公佈2024年年終獎金訊息，該企業所屬工廠包括：胡志明市Pouyuen；同奈省的 Pouchen、Pousung、Pouphong；前江省的Du Duc；西寧省的 Pouhung、Pouli和巴地頭頓省的Prime Asia。這八個工廠的年終獎金發放總額約1.5兆越南盾，員工總數則超過9萬人。
據悉，寶成在越南共有8個工廠，員工總數約9.4萬人，平均每人可領到的年終獎金為1600萬越南盾。工作滿一年的工人年終獎金一個月，工作12年者可領取1.98個月的薪水，比去年縮水大約ㄧ成，這也是寶成近五年來第二次下調年終獎金。
雖然寶成集團未公布旗下員工獲得最高的年終獎金和最低的年終獎金數額，但在胡志明市的Pouyuen企業傳出最高可領到6700萬越南盾（約等同於新台幣8.71萬元），最低也超過500萬越南盾（約等同於新台幣6500元）。
根據越南統計總局，越南人2023年的每月平均收入約700萬越南盾（約等同於新台幣8860元），增加45.9萬越南盾；與2022年相較，薪水成長幅度為6.9%。