趙少康稱公開講才重要 柯文哲酸藍營沒招：韓國瑜怎麼講侯友宜的
前高雄市長韓國瑜日前在國民黨總統候選人侯友宜造勢時稱，民眾黨總統候選人柯文哲是「空氣槍」絕對不會贏，民眾黨總統候選人柯文哲不以為然表示是韓國瑜受到壓力要操作棄保，柯文哲今（8）日再度表示，「韓國瑜怎麼講侯友宜的，拜託！我只是不想在公開場合講。」
記者邱新博／台北報導
柯文哲今參拜高雄大社青雲宮，針對昨爆料韓國瑜「私下講的不一樣」，趙少康則稱也許韓國瑜是在騙柯文哲，公開場合講比較重要？柯文哲表示，朋友不會在這種公開場合吐槽，但趙少康講對了，公開場合講的比較重要，私下場合講的才是真的，「韓國瑜怎麼講侯友宜的，拜託！我只是不想在公開場合講。」
至於近期是否有跟韓見面，柯文哲則笑說，「不用啦！幕僚倒是常常在聊天」。至於在掃街時常會「巧遇」藍小雞，柯文哲說，不要想太多，掃街拜票會遇到是正常的事情；只是說比較友好的就幫他喊一下加油，比如像李明璇以前有小小的交往的、林國春這種就假裝不認識。
而昔日挺韓名嘴羅友志表示，對韓國瑜操作棄保失望，如何看藍營策略？柯文哲表示，2024選舉在台灣歷史上是個方向的選擇，到底是要新政治還是舊文化、舊勢力，國民黨就是選到沒步了，一定要操作棄保，他非常清楚，如果把選舉主軸拉回統獨兩極對抗，不用選他都知道結果，站在統那邊一定不會贏。